Slušaj vest

Sudski veštaci psihijatrijar i psiholog, koji su veštačili dečaka ubicu koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbedjenja, izjavili su danas pred Višim sudim u Beogradu da je maloletni dečak ubica u trenutku masovnog zločina bio sposoban da rasuđuje i upravlja svojim postupcima.

1301privatna-arhiva.jpg
Dečak ubica Foto: Privatna Arhiva

Sudski veštak Miodrag Stanković koji je danas ispitan pred Višim sudom u Beogradu, u parničnom postupku koji su roditelji ubijene devojčice 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" pokrenuli proriv maloletnog ubice, njegovih roditelja, škole i države, izjavio je da je dečak ubica bio svestan svog dela, ali i da je u jednom vrlo kratkom periodu imao suženje svesti. Sudski veštak je naveo i da se maloletnik "nije bavio time kako će okolina da reaguje na izvršenje tog dela, kao i da je bio svestan posledice".

Porodice žrtava na ranijim suđenjima Foto: Marko Karović

- Period suženja svesti omeo ga je da sprovede do kraja plan i da obim bude veći, odnosno da bude više žrtava - ocenio je veštak.

Stanković je naveo i da je dečak ubica pažljivo isplanirao zločin i dodao da je istražio kakve će biti sankcije za izvršenje masovnog ubistva.

- Maloletnik je isplanirao i na koji način će da zaštiti svoj život, odnosno tako što se predao bez oružja, koje je odbacio dalje u školskom dvorištu - naveo je veštak.

On je naveo i da je maloletni ubica planirao da "delo" bude veliko i teško, kao i da je znao da je posledica zatvor i dodao da je "prekinuo plan kada je shvatio da se sam razoružao, jer je bio kod prozora u učinioci bez okvira pištolja i ranca".

Stanković je naglasio da je maloletnik rekao da se seća da je najpre ubio čuvara škole, potom dve dežurne učenice i još jednu devojčicu ispred toaleta.

Veštak Aneta Lakić je ponovila da se gubitak njegovog sećanja dovodi u pitanje, jer je na pitanje da li je video krv rekao da nije, već da je samo pucao u tela.

Ona je navela i da se na snimcima sa kamera iz škole ne vidi da je maloletni ubica bio u panici, kako je to on rekao stručnjacima.

Sudija je potom odbio sve predloge advokata, među kojima je i onaj za ispitivanje razredne tog odeljenja Dragane Tomić i zaključio javnu raspravu.

Roditelji dečaka ubice Foto: Privatna Arhiva, Nenad Kostić, Petar Aleksić, Petar Aleksić

Ovaj postupak pokrenut je protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, njihovog sina, kao i protiv škole i države, a po tužbi članova porodice čija ćerka je ubijena tada. Tužba je podneta u parničnom postupku zbog naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica, kao i na ime pretrpljenog straha.

Ovaj parnični postupak danas je završen, a presuda, odnosno odluka suda, će biti objavljena naknadno.

Vladimir Kecmanović, podsetimo, u krivičnom postupku pred Višim sudom u Beogradu osuđen je na kaznu zatvora od 14 i po godina, a Miljana Kecmanović na kaznu zatvora od tri godine. Instruktor u streljani u kojoj je maloletnik vežbao pucanje Nemanja Marinković na kaznu zatvora od 15 meseci.

Vladimir i Miljana Kecmanović su osuđeni za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje deteta, dok je Vladimir Kecmanović osuđen i za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

Ne propustiteHronika"GLEDAO JE KAKO UBICA MENJA ŠARŽERE I ISPALJUJE DESETINE METAKA!" Majka ranjenog dečaka iz Ribnikara opisala stravične detalje masakra u školi na Vračaru!
kecmanovici.jpg
HronikaSVA IMOVINA KECMANOVIĆA ZAMRZNUTA: Roditelji dečaka ubice iz Ribnikara dužni da isplate odštetu od 354,1 milion dinara, EVO ŠTA ĆE SE DESITI AKO TO NE URADE!
Vladimir, Kosta, Miljana Kecmanovic, foto Nemanja Nikolic, Petar Aleksic, Privatna arhiva.jpg
HronikaSEDNICA APELACIONOG SUDA O SLUČAJU RIBNIKAR ZATVORENA ZA JAVNOST: Evo zašto je doneta ta odluka, Vladimir Kecmanović nije doveden u sud
WhatsApp Image 2024-10-08 at 9.50.29 AM (2).jpeg
Hronika"POSTUPAK JE OČIGLEDAN I PRIVODI SE KRAJU"! Za nekoliko sati počinje suđenje roditeljima dečaka ubice - advokat za Kurir objašnjava moguće ishode!
kecmanpvici 3.jpg

BONUS VIDEO

Nedić: Dečak ubica je bio deo društva, išao je toj deci na rođendane Izvor: Kurir televizija