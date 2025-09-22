Slušaj vest

Sudski veštaci psihijatrijar i psiholog, koji su veštačili dečaka ubicu koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbedjenja, izjavili su danas pred Višim sudim u Beogradu da je maloletni dečak ubica u trenutku masovnog zločina bio sposoban da rasuđuje i upravlja svojim postupcima.

Sudski veštak Miodrag Stanković koji je danas ispitan pred Višim sudom u Beogradu, u parničnom postupku koji su roditelji ubijene devojčice 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" pokrenuli proriv maloletnog ubice, njegovih roditelja, škole i države, izjavio je da je dečak ubica bio svestan svog dela, ali i da je u jednom vrlo kratkom periodu imao suženje svesti. Sudski veštak je naveo i da se maloletnik "nije bavio time kako će okolina da reaguje na izvršenje tog dela, kao i da je bio svestan posledice".

- Period suženja svesti omeo ga je da sprovede do kraja plan i da obim bude veći, odnosno da bude više žrtava - ocenio je veštak.

Stanković je naveo i da je dečak ubica pažljivo isplanirao zločin i dodao da je istražio kakve će biti sankcije za izvršenje masovnog ubistva.

- Maloletnik je isplanirao i na koji način će da zaštiti svoj život, odnosno tako što se predao bez oružja, koje je odbacio dalje u školskom dvorištu - naveo je veštak.

On je naveo i da je maloletni ubica planirao da "delo" bude veliko i teško, kao i da je znao da je posledica zatvor i dodao da je "prekinuo plan kada je shvatio da se sam razoružao, jer je bio kod prozora u učinioci bez okvira pištolja i ranca".

Stanković je naglasio da je maloletnik rekao da se seća da je najpre ubio čuvara škole, potom dve dežurne učenice i još jednu devojčicu ispred toaleta.

Veštak Aneta Lakić je ponovila da se gubitak njegovog sećanja dovodi u pitanje, jer je na pitanje da li je video krv rekao da nije, već da je samo pucao u tela.

Ona je navela i da se na snimcima sa kamera iz škole ne vidi da je maloletni ubica bio u panici, kako je to on rekao stručnjacima.

Sudija je potom odbio sve predloge advokata, među kojima je i onaj za ispitivanje razredne tog odeljenja Dragane Tomić i zaključio javnu raspravu.

Ovaj postupak pokrenut je protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, njihovog sina, kao i protiv škole i države, a po tužbi članova porodice čija ćerka je ubijena tada. Tužba je podneta u parničnom postupku zbog naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica, kao i na ime pretrpljenog straha.

Ovaj parnični postupak danas je završen, a presuda, odnosno odluka suda, će biti objavljena naknadno.

Vladimir Kecmanović, podsetimo, u krivičnom postupku pred Višim sudom u Beogradu osuđen je na kaznu zatvora od 14 i po godina, a Miljana Kecmanović na kaznu zatvora od tri godine. Instruktor u streljani u kojoj je maloletnik vežbao pucanje Nemanja Marinković na kaznu zatvora od 15 meseci.

Vladimir i Miljana Kecmanović su osuđeni za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje deteta, dok je Vladimir Kecmanović osuđen i za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

