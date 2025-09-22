Slušaj vest

Radivoje Mirkov (57) iz Žablja kod Novog Sada ubijen je u noći između subote i nedelje, a osumnjičeni za njegovu smrt je M. H. (38) iz Đurđeva. On je nakon zločina uhapšen.

Meštani Žablja za Kurir su ispričali jezive detalje ubistva koje se dogodilo u gluvo doba noći, nakon što su se osumnjičeni i žrtva vratili sa vašara. Od zadobijenih povreda muškarac je preminuo na mestu, a policija je uhapsila osumnjičenog M. H. kome je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu.

- Žao nam je je što je komšija završio na taj način. Kad smo ujutru ustali mislili smo da je došla policija i Hitna pomoć zato što mu je pozlilo. Tokom noći ništa nismo čuli, iako smo prve komšije - kaže nam komšinica i dodaje da je ubijeni Mirkov nakon smrti oca i sestre ostao sam da živi u porodičnoj kući, dok mu brat živi u Novom Sadu.

Svađa nakon vašara

- Opet ponavljam, žao mi je što je ubijen. Mislili smo da mu je pozlilo, jer je nekad voleo da popije malo više. Ali smo od komšija čuli da je neki njegov poznanik došao nakon vašara kod njega. Inače, Radivoje je u toj kući poslednje dve godine živeo sa nevenčanom suprugom. Valjda je došlo do svađe između njih dvojice, ali niko ne pominje još uvek razlog zbog kog je došlo do zločina, ali se sumnja da je svemu kumovao alkohol.

Kako nam je zatim objasnila komšinica, pretpostavlja se da su se poznanici najpre posvađali, a da je onda došlo i do tuče.

- Potukli su se. Navodno, rukama i nogama je taj muškarac tukao Radivoja, a onda je uzeo neku drvenu motku i prebio ga. Verovatno je od tih povreda preminuo - kaže ona i dodaje:

- Navodno, u kući je bilo nekoliko ljudi među kojima i nevenčana supruga ubijenog. Priča se po selu da je ubica nakon zločina primoravao tu nesrećnu ženu da briše krvave tragove po kući kako bi uništio dokaze. Ko zna šta se tamo dogodilo, ali navodno, njih dvojica se poznaju od ranije i družili su se.

Prema rečima komšija, Radivojev brat je neutešan nakon ubistva i priprema mu sahranu. Telo je poslato na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt Radivoja Mirkova.