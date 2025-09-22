Slušaj vest

U toku je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Srbija pooštrava kaznu za silovanje i uvodi novo krivično delo obljuba bez pristanka. U emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji gostovali su advokat Miroslav Jeremić, glavni urednik Kurira Rajko Nedić i advokat Nebojša Perović, a tema je bila pooštravanje kaznene politike, naročito kada je reč o krivičnim delima protiv polnih sloboda.

Jeremić: Vrlo teško dokazati takvo krivično delo

Miroslav Jeremić istakao je da se radi o kompleksnom paketu izmena koje se odnose na čitavo krivično zakonodavstvo:

- Drastično se pooštrava kaznena politika za krivična dela protiv polnih sloboda, pre svega uvođenjem kazne doživotnog zatvora i isključenjem prava na uslovni otpust za lica koja su pravosnažno osuđena. Odlučeno je da se gornja granica kazne za izvršenje krivičnog dela protiv polnih sloboda diže sa 12 godina sa osnovnog stava na doživotni zatvor - rekao je Jeremić.

On je dodao da je najveću buru u javnosti izazvalo uvođenje novog krivičnog dela, obljuba bez pristanka:

- Predloženo je uvođenje jednog takvog dela sa blažom kaznom nego za delo silovanja. Kazna će iznositi od 3 do 12 godina, a ukoliko je u pitanju naročito svirep način ili ima za posledicu trudnoću, iznosiće od 5 do 15 godina. Biće vrlo teško dokazivo krivično delo u postupku. Sa druge strane, pospešiće žrtve da se javljaju i prijavljuju, ali samo ako vide da ovo doprinosi efikasnosti. Ukoliko prolongira postupke i obesmisli ih, onda neće imati takav efekat - ocenio je on.

Nedić: Mišljenja javnosti su podeljena

Rajko Nedić, ukazao je na bojazni koje se javljaju povodom ovih izmena:

- Mnogi su protiv jer postoji bojazan da će ovo delo da zameni silovanje, da će biti privilegovani činioci silovanja i da će postaviti drugačije odbrane. Ističe se da je potrebno drugačije definisati samo delo silovanja, odnosno da je definicija zastarela. Postoji strah da se neće goniti krivično delo kao silovanje i da će privilegovati silovanje. To je priča koju zastupaju pojedine NVO i pravnici - rekao je Nedić.

On je podsetio da je ministar pravde Nenad Vujić dao objašnjenje da je cilj promene da se precizira i pomogne žrtvama:

- Javna rasprava je 1. oktobra. Kritičari kažu da su Hrvati jedno vreme to uveli, pa vratili. Najteže je žrtvi u procesu dokazivanja, to je strašan psihički udarac. Mišljenja u javnosti su podeljena, a ako zakon bude usvojen, pratićemo kako će se primenjivati u praksi - zaključio je on.

Perović: Postoji opasnost od zloupotrebe

Nebojša Perović ocenio je da izmene nisu potpune:

- Mislim da ove izmene nisu potpune, nisu ništa drugo no prethodno predložene. Ostala je odredba koja mi para um, a radi se o izmeni kazne za krivično delo nasilja u porodici - od sadašnjih 2 do 10 godina, kazna je povećana na 3 do 12. Izuzetna je inflacija krivičnih dela od strane maloletnika. Roditeljima u Srbiji kao da je oduzeto pravo da vaspitavaju svoju decu, radi se o tome da budu kažnjeni ako probaju da ih vaspitavaju. Krivični zakonik služi da se štetne pojave u društvu izoluju, kao i pojedinci koji ih vrše - istakao je Perović.

On je izrazio bojazan i zbog mogućih zloupotreba:

- Bojim se i efekta zloupotrebe. Smatram da ovo delo ne služi za zaštitu žrtava, već za ucenu ljudi koji su negde na položaju, mestu ili sličnom. Narod ne sme to da dozvoli. Javna rasprava treba da bude odložena za februar. Potrebno je više vremena da se sve pretrese. Treba da se čuju profesori, komore, udruženje sudija i tužilaca - zaključio je Perović.

