Punomoćnica porodice čija je ćerka ubijena u OŠ "Vladislav Ribnikar", je danas po okončanju postupka izjavila da je iznenađena odlukom sudije da zaključi parnični postupak bez saslušanja razredne odeljenja u kom je počinjeno masovno ubistvo.

Dragana Tomić, razredna odeljenja VII/2 u kom je dečak počinio masovno ubistvo, danas sedmi put nije došla u sud da svedoči. SnežanaDunjić je novinarima ispred suda rekla da je iznađena odlukom sudije, jer je on ranije najavio da će ispuniti svoju obavezu i da će je, nakon nekoliko pozivanja, novčano kazniti, a potom i naložiti njeno dovođenje u sud. Međutim sudija je odlučio da okonča postupak bez saslušanja Tomić.

Razlozi za saslušanje Tomić su, kako je obrazložila Dunjić, između ostalog to što su mnogi svedoci ukazivali da je ona mogla da zna mnogo više činjenica na osnovu kojih bi se utvrdii razlozi masovnog ubistva.

- Jedan od razloga jeste pitanje nepružanja pomoći tog dana, a na osnovu dokaza koji su postojali u krivičnim spisima - navela je Dunjić.

Ona je precizirala da u izveštaju Ministarstva odbrane da je Vladimir Kecmanović zbog medicinskih razloga trajno oslobođen od služenja vojnog roka 2002. godine, a da je pre toga četiri puta privremeno odlagao odlazak na služenje vojnog roka na po dve godine.

Sa druge strane punomoćnica Kecmanovića Marina Ivelja, tvrdi da je u postupcima protiv Kecmanovića odluka doneta unapred, odnosno da se u tim postupcima formalno ispoštuje samo zakon i da se skrati postupak, dok se ne utvrđuju detalji i šta je dovelo do masovnog ubistva.

Ovo je četvrta parnica koja je prvostepeno okončana, dok je ostala još jedna po tužbi ranjenog dečaka. Tužba je u ovom slučaju podneta protiv Miljane, Vladimira Kecmanovića, njihovog sina, škole i države.