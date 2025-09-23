Slušaj vest

Fudbaler Darko Marinković (34) iz Lučana preminuo je od povreda koje je zadobio tokom izvođenja građevinskih radova.

Kako smo nezvanično saznali, Marinković je zadobio povrede početkom prošle nedelje, ali je nažalost i pored velike borbe lekara za njegov život preminuo minulog vikenda. Porodica i prijatelji su neutešni nakon gubitka i ne mogu da prihvate da Darka više nema. Tužnu vest na društvenim mrežama objavio je FK Mladost Preljina, koji se uz bolne reči oprostio od igrača sa kojim su rado delili teren.

Kapiten fudbalskog kluba

- Velika žalost i gubitak za okružnoligaški fudbal. U 34-oj godini nas je napustio Darko Marinković, dugogodišnja osmica i kapiten FK Ovčara iz Markovice. Nastradao je prilikom izvođenja građevniskih radova, nesrećnim padom. Borba je trajala nekoliko dana, ali je na kraju izgubio. Iako ljuti rivali na terenu, ovaj čovek je zavređivao puno poštovanje svih koji su igrali sa njim i gledali ga. Najiskrenije saučešće porodici i saigračima Darka Marinkovića. Počivaj u miru - piše u objavi ovog kluba uz crno-belu fotografiju fudbalera.

Ispod ove objave samo su se nizali tužni komentari i izjave saučešća.