Osumnjičenom D. T. (32) određeno zadržavanje do 48 sati
Policijska upava
POKUŠAJ UBISTVA U SUBOTICI: Muškarca pretukao drvenim predmetom, ekspresno uhapšen!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su D. T. (32) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
- Sumnja se da je on juče u dvorištu kuće u Subotici, nakon verbalnog sukoba, drvenim predmetom napao četrdesettrogodišnjeg muškarca i teže ga povredio - navodi se u policijskom saopštenju.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.
Reaguj
Komentariši