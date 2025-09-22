Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su D. T. (32) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

- Sumnja se da je on juče u dvorištu kuće u Subotici, nakon verbalnog sukoba, drvenim predmetom napao četrdesettrogodišnjeg muškarca i teže ga povredio - navodi se u policijskom saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

