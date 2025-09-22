Slušaj vest

Tinejdžer Stefan S. (19) iz Kragujevca nastradao je sinoć u stravičnoj saobraćajnoj nesreći, dok su njegova četri prijatelja sa kojima je bio u automobuilu marke "reno klio" povređena nakon sudara sa kamionom.

Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila u nedelju, 21. septembra oko 21.30 časova kod Šumadija sajma u Kragujevcu. Od siline udarca tinejdžer je preminuo i pored svih napora lekara, dok su njegovi prijatelji zadobili povrede, kao i vozač kamiona sa kojim su se sudarili.

Talentovani fudbaler

Prema dosadašnjim informacijama, u automobilu "reno klio" bilo je petoro tinejdžera uzrasta od 17 do 19 godina, i oni su se, iz za sada nepoznatog razloga, direktno sudarili sa manjim kamionom. Stefan S. kako saznajemo, sedeo je pozadi u trenutku nesreće i preminuo je. Prema rečima očevidaca nakon sudara usledile su potresne scene od kojih se ledi krv u žilama, a detaljnije o tome možete pročitati OVDE.

Stravičan udes u kom je pet putnika teško povređeno, dok je jedna osoba preminula Foto: RINA

- Stefan je bio jedan predivan mladić. Dobar, pošten, veseo, prava momčina... - kaže za Kurir poznanica i dodaje:

- Jako nam je žao što je ovu divnu porodicu zadesila ovako velika tragedija. Stefan je bio fudbaler, mlada nada. Upisao je školu, ali je i radio. Ponosni roditelji su mu napravili i lepu žurku prošle godine povodom punoletstva. Zadesila ih je velika muka i neopisiva tuga.

Telo je psolato na obdukciju, a istraga povodom jezive nesreće je i dalje u toku.

Oglasio se UKC Kragujevac

Povodom teškog udesa oglasio se Univerzitetski klinički centar Kragujevac o stanju povređenih. U svom saopštenju iz UKC Kragujevac navode da je nakon teške saobraćajne nesreće šest povređenih transportovano u tu zdravstvenu ustanovu.

- U UKC Kragujevac, trenutno je hospitalizovano pet lica sa teškim telesnim povredama, od kojih je troje životno ugroženo. Dominiraju povrede glave, povrede grudnog koša i ekstremiteta. Svi povređeni se nalaze u jedinicama intenzivnog lečenja ustanove i u toku su sve neophodne kontrolne dijagnostičke i terapijske procedure. Jedno lice je podleglo povredama, neposredno po dovoženju u reanimacionu ambulantu - navode iz Kliničkog centra Kragujevac.