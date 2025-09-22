Slušaj vest

Veljko Belivuk i Marko Miljković, kojima se sudi kao organizatorima kriminalne grupe koja stoji iza sedam ubistava, trgovine drogom i oružjem, kao i jednog silovanja na stadionu Partizana, zatražili su danas od sudskog veća Specijalnog suda u Beogradu da ukine statuse svedoka saradnika Srđanu Laliću i Nikoli Spasojeviću.

Kako su dvojica optuženih za stvaranje kriminalne grupe "Principi" izjavila pred sudom, grčko pravosuđe optužilo je Lalića i Spasojevića za učešće u likvidacijama "škaljaraca" u Grčkoj 2020. i za njima raspisalo poternice.

Nikola Spasojević i Srđan Lalić Foto: Printscreen

- Nova okolnost, mislim da niste upućeni, a ja sam obavestio i glavnog tužioca Mladena Nenadića, a tiče se svedoka saradnika Lalića i Spasojevića. Obojica su dobila status okrivljenih u Grčkoj i za njima je raspisana poternica. Oni ovde, u predmetu koji se za ista krivična dela vodi pred Specijalnim sudom, imaju status svedoka. Naša država je potpisala sporazum o formairanju zajedničkog istražnog tima sa Grčkom, za taj predmet. Tražim da se držimo zakona i da tužilac ukoliko želi da radi zakonito, postupi kako zakon nalaže i da, pošto je protiv njih pokrenut novi postupak, oduzme im status svedoka saradnika - rekao je advokat Dejan Lazarević, koji brani Belivuka i Miljkovića.

Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Dado Djilas, Nenad Kostić

Bivši pripadnici klana, podsetimo, "nagodili" su se s tužilaštvom i svedočili o svim zločinima, kako onim koji su obuhvaćeni optužnicom, tako i onima koji nisu bili rešeni. Pred sudom su govorili i o likvidacijama "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu 2020. na Krfu.

Za reč se javio i Belivuk koji je optužnicom za četiri likvidacije u Grčkoj, označen kao organizator te kriminalne grupe.

- Istina je da su oni ovde svedoci, a u Grčkoj su okrivljeni. Istina je i da su za ovom govornicom Lalić i Spasojević priznali izvršenje krivičnih dela u Grčkoj. Lalić je ovde rekao da je preko Skaj portala mogao da nađe gde je ko, i da je dobio od izvesnog Živkovića nalog da nađe gde su Kožar i Hadžić i da je on odigrao ključnu ulogu, da ih je pronašao. Rekao je ovde: "Za to mi je obećan kilogram kokaina". Spasojević je rekao da je od Soluna do Sivote prevezao ljude koji su izvršili krivično delo. Janković ga je pitao: "Da li je svestan da će biti isporučen Grčkoj", on je rekao: "Nije mi tako rečeno". Uličnim žargonom, mi smo malo digli tenziju, da vidimo ko mu je i šta obećao. On je priznao da je učestvovao u ubistvima. Rekao je: "Ja sam odustao od Krfa i ubistva Nikole Mitića", ali je priznao krivično delo u Atini, i tužilac ga ne optužuje. Spasojević ne priznaje Krf, ali ga Grci optužuju. Sad ćemo da vidimo šta će tužilaštvo da preduzme, na vama je da li ćete da ukinete sporazume ili ne - rekao je Belivuk za sudskom govornicom, a Miljković, koji nije obuhvaćen optužnicom za zločine u Grčkoj, dodao je i da je na toj optužnici za Krf i Atinu, i Ljubomir Lainović.

Ljubomir Lainović Foto: Kurir

- Na toj optužnici Ljubomira Lainovića niko ne smatra mrtvim, kako je Lalić to ovde pričao. Ako je spreman da svedoči tako neistinito, smatram da treba da mu ukinete sporazum - rekao je Miljković.

Svedok saradnik Srđan Lalić, podsetimo, svedočio je da su Lainovića koji je, prema navodima tužilaštva, bio jedan od direktnih izvršilaca zločina u Atini, ubili pripadnici kriminalne grupe za koju je radio, "jer je počeo puno da priča".

U Specijalnom sudu potom je nastavljeno prikazivanje snimaka i fotografija veznao za nestanak i ubistvo Zdravka Radojevića. Na snimcima se vidi sivi "pasat" koji se kreće po Beogradu 10. novembra 2020. godine, na dan kada je prema optužnici nestao, kao i beli "reno" koji ide iza njega.

Kako tvrdi tužilaštvo, namamljen je u kuću u Ritopeku, a potom tamo ubijen i raskomadan. Tokom prikazivanja snimaka "pasata" koji se kreće po Beogradu za reč se više puta javio optuženi Miljković, koji je rekao "da se ne vidi ko sedi u automobilu".

Kuća u Ritopeku Foto: Nenad Kostić

- Sve okolnosti na dan izvršenja krivičnog dela, potvrđuju verodostojnost iskaza svedoka saradnika Lalića i Bojana Hrvatina, koji su bili učesnici događaja. Relevantnost ovog dokaza potvrđuju dokazi sa Skajana kom se praktično užvio pratiloovo što se vidi na snimcima - rekao je tužilac Saša Ivanić.