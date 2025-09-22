Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je povodom uspešno sprovedene međunarodne operacije suzbijanja seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece na internetu, u kojoj su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, pokazuje da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, u saradnji sa međunarodnim partnerima, ima snagu i znanje da stane na put najtežim oblicima visokotehnološkog kriminala i da je zaštita dece i njihove bezbednosti na internetu apsolutni prioritet i u tome nema kompromisa.

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, učestvovali su u međunarodnoj operaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata usmerenoj na suzbijanje seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece na internetu, u kojoj je u periodu od 10. jula do 31. avgusta ove godine, spaseno 165 žrtava i uhapšeno 188 osumnjičenih.

U akciji u kojoj su učestvovale policije 15 zemalja, privremeno su oduzeta 153 elektronska uređaja i zatvoreno 113 korisničkih naloga.

Policijski službenici Uprave za tehniku su u okviru ove operacije, u saradnji sa policijskim upravama u Subotici, Požarevcu, Novom Sadu i Smederevu i Posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, protiv šest osoba podneli šest krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da su u dužem vremenskom periodu, putem Interneta, preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe.

Krivične prijave za krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju podnete su protiv S. S. (29) iz Subotice, P. M. (55) iz Požarevca, E. D. (40) državljanina Ruske Federacije sa odobrenim privremenim boravkom u Novom Sadu, F. D. (16) iz Smederevske Palanke, M. Đ. (55) iz Smedereva i M. J. (43) iz Žabara. Policija je prilikom pretresanja stanova i drugih prostorija koje su ovi osumnjičeni koristili, na elektronskim uređajima pronašla materijale koji su nastali iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe.

Fokus ove međunarodne operacije bio je na otkrivanju čitavog spektra onlajn eksploatacije, od kreiranja, posedovanja i distribucije materijala o seksualnom zlostavljanju dece do seksualnog iznuđivanja, zlostavljanja uživo i slučajeva koji uključuju sadržaj generisan veštačkom inteligencijom. Ovom operacijom obuhvaćeni su šifrovani komunikacioni servisi, peer-to-peer mreže, okruženja za onlajn igre, platforme društvenih medija i dark veb.

Ova akcija još jednom pokazuje da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, u saradnji sa međunarodnim partnerima, ima snagu i znanje da stane na put najtežim oblicima visokotehnološkog kriminala. Zaštita dece i njihove bezbednosti na internetu je naš apsolutni prioritet i u tome neće biti kompromisa“, istakao je ministar Dačić.

Generalna direktorka Biroa za međunarodne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Dana Humaid Al Marzuki izjavila je da je ova međunarodna operacija pokazala moć međunarodne solidarnosti u odbrani dece.