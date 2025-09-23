Slušaj vest

Policija u Preševu uhapsila je državljanina Avganistana B. H. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

B. H. se sumnjiči da je ilegalno preveo trojicu državljana Egipta i jednog Avganistanca iz Severne Makedonije u Srbiju, a pripadnici Regionalnog centra granične policije su ih pronašli 20. septembra u selu Miratovac, u opštini Preševo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaVELIKA AKCIJA MUP SRBIJE U SKLOPU MEĐUNARODNE AKCIJE POLICIJE 15 ZEMALJA Spaseno 165 žrtava eksploatacije, uhapšeno 188 osumnjičenih! Među njima i 5 Srba
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_80c80212.jpg
HronikaSUMNJIVI SRBIN U BMW UHAPŠEN NA GRANICI SA CRNOM GOROM: Policiji pokazao falisifikovana dokumenta, pa odmah uhapšen!
shutterstock_2175703319.jpg
Crna GoraDRŽAVLJANIN ALBANIJE UHAPŠEN U CRNOJ GORI: Potražuje se po Interpolovoj poternici zbog teških krivičnih dela!
albanci prokletije.jpg
PlanetaTELO ŽENE PRONAĐENO ZAKOPANO U ŠTALI! Uhapšena ĆERKA (62) sve priznala, pomagao joj državljanin Albanije! Horor u Grčkoj dobija konačni epilog?
šala 1.jpg