Osumnjičen da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi
Hronika
UHAPŠEN DRŽAVLJANIN AVGANISTANA (19) U PREŠEVU: Sumnjiči se da je ilegalno preveo trojicu državljana Egipta i jednog Avganistanca iz Severne Makedonije u Srbiju
Policija u Preševu uhapsila je državljanina Avganistana B. H. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.
B. H. se sumnjiči da je ilegalno preveo trojicu državljana Egipta i jednog Avganistanca iz Severne Makedonije u Srbiju, a pripadnici Regionalnog centra granične policije su ih pronašli 20. septembra u selu Miratovac, u opštini Preševo.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.
Kurir.rs
