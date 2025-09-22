O BORBI PROTIV KORUPCIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALA Ministar pravde Vujić razgovarao sa novim šefom delegacije EU u Srbiji (FOTO)
Ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić razgovarao je danas sa novim šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Nj.E. ambasadorom Andreasom fon Bekeratom i njegovim saradnicima o ključnim pitanjima iz oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija.
Tokom sastanka razmatrana su pitanja iz oblasti reforme pravosudnog sistema, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i u vezi sa usklađivanjem srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.
Ministar Vujić je tom prilikom istakao posvećenost Vlade Republike Srbije nastavku reformskih procesa u skladu sa preporukama Evropske komisije i unapređenju saradnje sa institucijama EU. On je naglasio da Ministarstvo pravde ostaje otvoreno za konstruktivni dijalog sa evropskim partnerima.
Takođe je šefu Delegacije EU predstavio planirane izmene normativnog okvira u skladu sa Revidiranim akcionim planom za Poglavlje 23 i Strategijom razvoja pravosuđa za period od 2020. do 2025. godine, kao i sa Reformskom agendom koja prati plan rasta za Zapadni Balkan.
Na sastanku je iskazana saglasnost da je za uspešne evrointegracije Srbije ključan nastavak transparentne i konstruktivne saradnje.
Kurir.rs