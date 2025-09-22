Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su D. R. (2002) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom pretresa kuća i dvorišta koje je osumnjičeni koristio, u okolini Subotice, pronašla zasad sa više biljaka, za koje se sumnja da su kanabis, dok su u kući pronađene sasušene biljke ove droge, kao i manja količina amfetamina i halucinogenih gljiva.

Takođe, u kući je pronađena i veća količina novca, za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici, određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu. Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Subotici odredio mu je kućni pritvor.

