Pripadnici MUP-a uhapsili su D. T. (32) zbog sumnje da je u Subotici pokušao ubistvo, napavši muškarca drvenim predmetom nakon verbalnog sukoba.
SUBOTIČANIN (32) OSUMNJIČEN ZA UBISTVO U POKUŠAJU: Drvenim predmetom napao četrdesetogodišnjaka i naneo mu teške povrede
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su D. T. (32) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
Sumnja se da je osumnjičeni, juče, u dvorištu kuće u Subotici, nakon verbalnog sukoba, drvenim predmetom napao četrdesettrogodišnjeg muškarca i teže ga povredio.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.
