Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su D. T. (32) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je osumnjičeni, juče, u dvorištu kuće u Subotici, nakon verbalnog sukoba, drvenim predmetom napao četrdesettrogodišnjeg muškarca i teže ga povredio.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

Kurir.rs

