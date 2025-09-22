Slušaj vest

N.D. (32) iz Bogatića uhapšen je zbog sumnje da je u nedelju uveče, sa 1.43 promila alkohola u krvi, izazvaotešku saobraćajnu nesreću kada je automobilom naleteo na M.J. (38) i dete (3).Od zadobijenih povreda, M.J. je preminula, dok je dete sa teškim povredama prevezeno na lečenje u Beograd.

Na mestu saobraćajne nesreće, odnosno ispred kuće u kojoj je stradala majka živela, sačekale su nas scene koje teraju suze na oči. Suprug je došao iz inostranstva i u suzama doziva stradalu ženu.

Njegovi krici prolamali su se ulicom gde su živeli, a nema osobe iz njihove ulice koja nije zaplakala.

Kako pričaju građani Bogatića, osumnjičeni vozač i nastradala žena žive u istoj ulici gde se dogodila teška nesreća.

- Njima su kuće udaljene oko 300 metara. Nesreća se dogodila samo što je nesrećna žena sa detetom izašla iz kuće. Bukvalno ju je udario pred kućnim pragom - kaže njihov komšija.

Podsetimo, pripadnici MUP u Bogatiću uhapsili su N. D. (32) iz Bogatića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela - teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

On se sumnjiči da je juče u Bogatiću, upravljajući automobilom pod dejstvom alkohola, udario tridesetosmogodišnju ženu koja je gurala trogodišnje dete u kolicima, a potom napustio mesto saobraćajne nezgode.

Vozač imao 1,43 promila

Žena je preminula na licu mesta, dok je dete zadobilo povrede.

Policija ga je ubrzo pronašla i alkotestirala, a utvrđeno je da ima 1,43 promila alkohola u organizmu.

Dečak od 3 godine, koji je juče povređen u saobraćajnoj nesreći u Bogatiću u kojoj je poginula njegova majka, prebačen je iz Opšte Bolnice u Šapcu u Institut za majku i dete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu.