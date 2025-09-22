Slušaj vest

U sinoćnoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu život je izgubila jedna osoba, dok je njih pet teško povređeno. Automobil marke Reno Klio u kojem se nalazilo pet osoba starosti od 17 do 19 godina, sudario se sa kamionom. Iste večeri u centru Bogatića, automobil je pokosio majku i teško povredio njeno trogodišnje dete. Žena je poginula na mestu.

Stručnjaci su u emisiji "Crna hronika" govorili o tome koji su najčešći uzroci ovakvih nesreća i kako se možemo zaštititi:

Vladimir Jevtić Foto: Kurir Televizija

- Kada pričamo o konkretnim saobraćajnim nezgodama, saobraćajno-tehničko veštačenje će pokazati šta su uzroci i okolnosti ovih saobraćajnih nezgoda. Saobraćajna nezgoda je slučajan proces, nažalost. Često nezgoda se ne završava momentom sudara. Ona tada tek počinje. Počinje za porodice, za one koji će možda ostati invalidi i tako dalje. Dakle, čini mi se da negde ne shvatamo šta znači saobraćajna nezgoda. Jedan izgubljen život u saobraćajnoj nezgodi trenutno u Srbiji košta 1,15 miliona evra - kaže Vladimir Jevtić, stručnjak za bezbednost saobraćaja i dodaje:

- Obično kada to kažemo ljudima, oni kažu "kako mislite koliko vredi život u duhovnom smislu?" U duhovnom smislu on je neprocenjiv, međutim materijalno, to što nema nekoga, što će nečije dete odrastati bez roditelja, što neko mora da kupuje te knjige, plaća porez, pa do troškova sahrane – tu ima preko hiljadu nekih troškova. Kada sve to saberete, dođete do te cifre. I to sve plaća naše zdravstvo i, nažalost, trpi porodica. Ja ću podsetiti da je prošle godine poginulo 514 ljudi u saobraćajnim nezgodama. Dakle, Srbija je organizovala 514 sahrana. Auto-škola se svela na formu – da vam neko upisuje neke časove i onda pustite nekog u saobraćaj ko nema pojma šta je opasna situacija.

Milan Vujanić Foto: Kurir Televizija

Dr Milan Vujanić, predsednik Komiteta za bezbednost, ističe da obuka vozača u ato školi mora da pređe u vaspitanje:

- Vi ako čoveku menjate stav prema životu, prema bilo kojim osobinama, to je vaspitanje. A ako mu pokažete samo kako se koristi automobil, koje dugme, za šta služi, to je obuka. Znači, auto škole u ovom trenutku prilično dobro to rade i obučavaju vozače da znaju da upravljaju vozilom, ali im ne menjaju stavove i ne vaspitavaju ih za bezbedno učešće u saobraćaju, tako da je taj mogući korak od obuke ka vaspitanju, bitan kroz ta predavanja, kroz sredstva javnog informisanja i kroz one kurseve koje mi radimo za vozače koji skupljaju određeni broj poena - kaže Vujanić.

AUTO ŠKOLE SU NAJVEĆI RIZIK PO BUDUĆE SAOBRAĆAJNE NESREĆE! Stručnjaci za saobraćaj naglašavaju da je potrebna promena u načinu obučavanja kandidata Izvor: Kurir televizija

