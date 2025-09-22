Do sudara je došlo u večernjim časovima nadomak Melenaca, a saobraćaj na ovoj deonici je otežan
DVE OSOBE POVREĐENE U SUDARU Detalji saobraćajne nesreće na ulazu u Melence (VIDEO)
Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras na ulazu u zrenjanisko naselje Melenci.
Udes traktora i automobila dogodio se oko 19.20 sati na ulazu u to naselje iz prvca Zrenjanina.
U Urgentni centar prevezeni su vozač i suvozač iz automobila, prenosi Telegraf pisanja Tanjuga.
