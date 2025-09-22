Slušaj vest

Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras na ulazu u zrenjanisko naselje Melenci.

Udes traktora i automobila dogodio se oko 19.20 sati na ulazu u to naselje iz prvca Zrenjanina.

U Urgentni centar prevezeni su vozač i suvozač iz automobila, prenosi Telegraf pisanja Tanjuga. 

Kurir.rs/Telegraf

