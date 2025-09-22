Slušaj vest

Prema prvim informacijama, na pola puta do Vognja došlo je do saobraćajne nezgodeautomobil je udario u banderu, koja se obrušila na kolovoz i blokirala ceo pravac. Zvaničan uzrok nezgode još nije potvrđen.

Državni put II A reda broj 313, na deonici kroz Voganj, trenutno je potpuno zatvoren.

Saobraćaj je obustavljen i vozači su prinuđeni da koriste obilazne pravce:

  • iz pravca Sremske Mitrovice ka Rumi – preko Šašinaca ili Radinaca,
  • iz pravca Rume ka Sremskoj Mitrovici – takođe preko alternativnih puteva.

Patrola kontroliše situaciju dok se čeka intervencija nadležnih službi. Za sada nije poznato kada će put biti ponovo prohodan.

