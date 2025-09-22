Patrola kontroliše situaciju dok se čeka intervencija nadležnih službi. Za sada nije poznato kada će put biti ponovo prohodan
Incident
AUTOMOBILOM OBORIO BANDERU KOD MESTA VOGANJ Zatvoren put ka Sremskoj Mitrovici, policija blokirala saobraćaj (FOTO)
Slušaj vest
Prema prvim informacijama, na pola puta do Vognja došlo je do saobraćajne nezgode – automobil je udario u banderu, koja se obrušila na kolovoz i blokirala ceo pravac. Zvaničan uzrok nezgode još nije potvrđen.
Državni put II A reda broj 313, na deonici kroz Voganj, trenutno je potpuno zatvoren.
Saobraćaj je obustavljen i vozači su prinuđeni da koriste obilazne pravce:
- iz pravca Sremske Mitrovice ka Rumi – preko Šašinaca ili Radinaca,
- iz pravca Rume ka Sremskoj Mitrovici – takođe preko alternativnih puteva.
Patrola kontroliše situaciju dok se čeka intervencija nadležnih službi. Za sada nije poznato kada će put biti ponovo prohodan.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši