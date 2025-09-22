Slušaj vest

Sinoć je u Ulici Stevana Nemanje, ispred jednog ugostiteljskog objekta, došlo do tuče u kojoj su učestvovala trojica muškaraca.

- Muškarcu N.A. i Dž.A. fizički su napali A.B, naneli mu povrede, a zatim oštetili i njegovo vozilo - povrđeno je za RINU u novopazarskoj policiji.

Policija je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj, dok se za napadačima još uvek traga. O događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a istraga je u toku.

Kurir.rs/Rina

