Policija je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj, dok se za napadačima još uvek traga
Incident
DVOJICA NAPALA TREĆEG, PA MU DEMOLIRALA AUTOMOBIL Masovna tuča u Novom Pazaru ispred lokala: Policija traga za napadačima!
Slušaj vest
Sinoć je u Ulici Stevana Nemanje, ispred jednog ugostiteljskog objekta, došlo do tuče u kojoj su učestvovala trojica muškaraca.
- Muškarcu N.A. i Dž.A. fizički su napali A.B, naneli mu povrede, a zatim oštetili i njegovo vozilo - povrđeno je za RINU u novopazarskoj policiji.
Policija je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj, dok se za napadačima još uvek traga. O događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a istraga je u toku.
Kurir.rs/Rina
Reaguj
Komentariši