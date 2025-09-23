Slušaj vest

Meštani sela Orljevo u Opštini Petrovac na Mlavi, još uvek su u šoku i neverici zbog krvavog pira koji je 16. septembra počinio njihov sugrađanin Nenad Mitrović (44).

On je počinio višestruko ubistvo u porodičnom stanu u Beču. Pištoljem za koji je imao zabranu upotrebe od 2014 . godine ubio je svoju suprugu Zlaticu M. (44), a potom u glavu ranio svoju ćerku Katarinu M.(24) i njenog partnera.

Lekari su se tri dana borili za život nesrećne mlade žene, ali nažalost ona je podlegla povredama, dok je njen suprug sa lakšim povredama u stabilnom stanju.

U rodnom selu Orljevu je muk i tišina. Meštani još uvek ne veruju šta je to moglo Nenada da navede da ovako nešto monstruozno uradi. Jedva i da neko želi da prozbori koju reč, a i kako kažu, u selu kruže različite priče.

- Poznajem porodicu. Njihova kuća je na međi Orljeva i mog sela Rašanac. Ne znam šta bih rekla. Žao mi je svih njih, jednostavno to nije smelo da se desi. Kažu da je bio previše ljubomoran, ali ako ne možeš sa nekim da se složiš i živiš, to nije razlog da ga ubiješ. Deca su se umešala kako se priča, da ih razdvoje i eto, ubio je svoje dete koje je ostavilo dvoje dece. On ima još dve ćerke u Beču, jedna je sve to gledala, strašno - očiju punih suza uznemireno govori jedna meštanka.

Kuća Mitrovića nalazi se usred njive dalje od centra sela.

Još jedna meštanka, koja takođe pozanaje ovu porodicu, kaže da ljudi pričaju svašta.

- Ne mogu da kažem ništa. Došla sam skoro iz Švajcarske slabo se družim sa ljudima ovde. Bila sam kod njih kad mu je umrla majka. Njegov otac Srećko živi u Petrovcu na Mlavi, oženio se po drugi put i baš sam ga ovde srela juče, na groblju pored moje kuće, priprema grobno mesto za Nenada, koji će pored majke biti sahranjen, a njegva supruga Zlatica kao i ćerka Katarina biće kremirane u Beču. Šta da kažem osim da je ovo strašno. Nenad ima još dve ćerke, svi su u odavno u Beču. Kažu da su on i Zlatica bili pred razvodom. Ljudi pričaju sada svašta, a istinu znaju samo oni. Kada sam ih videla na seoskoj, našoj zavetini za Svetog Pantelejmona pre mesec dana tada svi iz inostranstva dolaze ovde, da su u selu na veselju i zabavi bili svi skupa zajedno, ništa nije ni naslućivalo da su u bilo kakvim lošim odnosima, a sada je ubio jer se razvode. Ne znam šta da kažem - zbunjena je stravičnim zločinom žena iz Orljeva.

