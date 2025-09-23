- Nakon realizacije potrage koja je u aprilu raspisana za okrivljenim, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju okrivljenog V.C. (44) zbog postojanja osnovane sumnje da je 28. aprila, u osnovnoj školi “Radoje Domanović” izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti na štetu nastavnice O.M. (48) na taj način što je ušao u učionicu dok je oštećena držala čas odeljenju u koje ide njegov sin i uputio pretnje oštećenoj da će napasti na njen život, ukoliko ne dozvoli njegovom sinu da izađe iz učionice i da se vidi sa njim - saopšteno je iz Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu.