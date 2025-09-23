Slušaj vest

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici danas, 23. septembra, nastavljeno je suđenje ginekologu M. M. (46) iz Rume, optuženom za akušersko nasilje nad dve porodilje - Maricom Mihajlović i Jelenom Ivković.

Glavni pretres počeo je u 10 časova, a pred sudskim većem danas su svedočile tri babice iz sremskomitrovačke bolnice, koje su bile prisutne tokom porođaja.

Okrivljeni M. M. sa advokatom Foto: Kurir

Prva svedokinja, babica V. I., negirala je navode iz optužnice da je optuženi lekar vređao porodilju na nacionalnoj osnovi.Ona je, međutim, izjavila da je vređanja bilo, ali da se nisu odnosila na poreklo ili nacionalnost. U svom iskazu naglasila je da su tokom porođaja medicinski tim, uključujući i doktora i babice, primenjivali tzv. Kristellerov hvat - pritisak na stomak porodilje. Prema njenim rečima, taj postupak je izvođen ravnim delom podlaktice, a ne laktom, kako se ranije tvrdilo.

Svedokinja je takođe navela da se u jednom trenutku razmatrala mogućnost da se porođaj završi carskim rezom, ali da je doktor M. M. odlučio da se primeni vakuum-ekstrakcija.

Marica Mihajlović i Jelena Ivković Foto: Dijana Šćekić

Podsetimo, optužnica tereti ginekologa za teško delo protiv zdravlja ljudi - nesavesno pružanje lekarske pomoći, kao i za krivično delo zlostavljanja i mučenja. Prema tvrdnjama tužilaštva, tokom porođaja Marice Mihajlović, lekar je naneo fizičke povrede, izgovarao uvrede na nacionalnoj osnovi i pretio, što je, kako se navodi, doprinelo smrti njene bebe.

Druga porodilja, Jelena Ivković, prijavila je sličan obrazac nehumanog postupanja.

Sud u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir