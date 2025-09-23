Slušaj vest

Tokom prethodnih dana, carinski službenici su u saradnji sa policijom na Aerodromu Nikola Tesla sprečili dva pokušaja krijumčarenja.

Naime, službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 22. septembra sprečili pokušaj krijumčarenja 750 paklica.

4.jpg
Foto: Carina Srbije

Samo par dana ranije, 18. septembra sprečen je pokušaj putnika da, u kutijama malih kućnih aparata spakovanih u prtljag, prokrijumčari 1.160 paklica različitih cigareta.

2 OZSK.jpg
Foto: Carina Srbije

Sva neprijavljena akcizna roba biće zadržana do okončanja postupka pred sudom.

4654654.jpg
1 (14).jpg
2.jpg
4.jpg