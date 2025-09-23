Hronika
U KUTIJAMA TREBALO DA PRENOSE MALE KUĆNE APARATE, ALI ONI STAVILI NEŠTO DRUGO! Zaplena na Aerodromu Nikola Tesla (FOTO)
Tokom prethodnih dana, carinski službenici su u saradnji sa policijom na Aerodromu Nikola Tesla sprečili dva pokušaja krijumčarenja.
Naime, službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 22. septembra sprečili pokušaj krijumčarenja 750 paklica.
Foto: Carina Srbije
Samo par dana ranije, 18. septembra sprečen je pokušaj putnika da, u kutijama malih kućnih aparata spakovanih u prtljag, prokrijumčari 1.160 paklica različitih cigareta.
Foto: Carina Srbije
Sva neprijavljena akcizna roba biće zadržana do okončanja postupka pred sudom.
