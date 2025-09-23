Slušaj vest

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo nadležnom sudu optužnicu protiv 23 osobe zbog sumnje da su izvršili po jedno krivično delo prevara.

Kako se sumnja, oni su od novembra 2023. do sredine decembra te godine u Beogradu, na teritorijama Novog Beograda, Zemuna, Starog grada, Palilule, Zvezdare, Obrenovca i Nove Pazove predavali lažne administrativne zabrane i tako u poznatoj prodavanici koja prodaje tehniku kupili robu u vrednosti od 1.544.063 dinara.

- Okrivljeni D.Đ. (52), S.S. (31), M.S. (35), Lj.B. 27), u vremenskom periodu od početka novembra 2023. godine pa do sredine decembra 2023. godine u Beogradu, predali okrivljenima J.V. (47), D.S. (22), M.S. (35), V.S.S. (49), A.S. (25), S.M. (26), Š.K. (35), N.Ć. (24), A.B. (23), I.G. (41), S.Đ. (22), M.D. (26), S.Š. (40), J.J. (26), M.J. (30), M.J. (34), D.J. (27), D.A. (33), J.S. (49) i B.V. (46) lažne administrativne zabrane kao dokaze o zaposlenju u raznim privrednim društvima – “Intersport S trgovina”, JKP “GSP Beograd” i “Robert Bosch”, na osnovu kojih su okrivljeni u prodavnicama oštećenog pravnog lica „Gigatron“ kupili robu u vrednosti od 1.544.063 dinara - navodi se u saopštenju tužilaštva.