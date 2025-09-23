Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u selu Donje Trebešinje kod Vranja teško je povređeno četvorogodišnje dete, koje je zbog ozbiljnih povreda u predelu glave transportovano u UKC Niš.

Prema prvim informacijama četvorogodišnje dete je biciklom izletelo sa igrališta i bočno udarilo u električni moped.

Osim uviđaja nadležno tužilaštvo je naložilo i alkotestiranje vozača mopeda i da se ukoliko postoji pribavi video zapis.

(Kurir.rs/Telegraf)

