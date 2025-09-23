Hronika
DETE (4) TEŠKO POVREĐENO KOD VRANJA: Izletelo iz dvorišta, udarilo u moped, hitno prebačeno u UKC Niš
U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u selu Donje Trebešinje kod Vranja teško je povređeno četvorogodišnje dete, koje je zbog ozbiljnih povreda u predelu glave transportovano u UKC Niš.
Prema prvim informacijama četvorogodišnje dete je biciklom izletelo sa igrališta i bočno udarilo u električni moped.
Osim uviđaja nadležno tužilaštvo je naložilo i alkotestiranje vozača mopeda i da se ukoliko postoji pribavi video zapis.
(Kurir.rs/Telegraf)
