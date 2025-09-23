Slušaj vest

U Laćarku se dogodila velika tragedija. Devojčica, stara godinu i tri meseca, preminula je nakon što je pala niz stepenice porodične kuće, a policija je uhapsila majku M. S. (20).

Kako saznajemo, nesreća se dogodila 29. avgusta. Nakon što je najpre bila zbrinuta u bolnici u Sremskoj Mitrovici, prebačena je u Dečju bolnicu u Novom Sadu, gde je, uprkos višednevnoj borbi lekara, preminula 11. septembra.

Kako se nezvanično saznaje, u trenutku pada majka je tvrdila da je bila na poslu, dok su članovi domaćinstva davali različite iskaze o tome ko je bio sa detetom. Policija istražuje i ranije slučajeve povreda, jer je dete već imalo slomljenu ruku i povrede glave.

Beba je, prema dostupnim informacijama, i ranije bila primana u bolnicu sa povredama, što je dodatno podgrejalo sumnje na zanemarivanje i moguće nasilje u porodici.

O slučaju je obavešten i Centar za socijalni rad, s obzirom na ranije prijave o navodnom zanemarivanju deteta. Istraga treba da utvrdi da li je reč o nesrećnom slučaju ili o nasilju u porodici.

Majci određeno zadržavanje

Majci deteta, M. S. (20), određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršila krivična dela nasilja u porodici i teškog dela protiv opšte sigurnosti.

Ona negira odgovornost, ali istraga je u toku. Istražitelji tek treba da ispitaju svedoke, nakon čega će biti odlučeno da li će majci biti produženo zadržavanje.

