U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Aleksa I. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je 21. septembra 2025. godine, u kući u Zemunu na svirep način ubio D.V, koji je u toj kući živeo kao podstanar.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak da Aleksi I. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Kuća strave u Zemunu Foto: Kurir

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo.

- Postoje osnovi sumnje da je Aleksa I. 21. septembra između između 9:00 i 12.55 časova, posle kraće verbalne rasprave oštećenom D.V. zadao više udaraca rukama, nogama, tanjirom, drvenom palicom i drugim predmetima koji su mu bili nadohvat ruke i to u predelu glave i tela - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Dok je oštećeni bio u bespomoćnom stanju i trpeo jake bolove, Aleksa I. mu je vezao ruke iza leđa kablom i nastavio je da ga udara, nanevši mu na taj način višestruke usled kojih je oštećeni D.V. preminuo.