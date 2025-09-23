Slušaj vest

Petar Jevtić, pripadnik takozvanog vračarskog klana koji je po poternici Srbije uhapšen 17. septembra u Atini, prema tvrdnjama Specijalnog tužilaštva, na Skaj aplikaciji koristio je ime Teodor Bagvel, po čuvenom liku iz popularne serije "Bekstvo iz zatvora".

Kako se navodi u dokumentima tužilaštva, Jevtić koji je ranije više puta osuđivan, tereti se da je 1. februara 2021. na Bežanijskoj kosi po nalogu vođa klana pokušao da ubije advokata Arsenija Stefanovića.

- Nikada nisam gurao nos, niti ću pitati šta je ko uradio, zbog čega mora na put, ali ovaj mora da je baš zgrešio - piše u jednoj od poruka koju je, navodno, Jevtić poslao, kada je prihvatio da za novac puca u Stefanovića.

- Samo znam da nekog lika treba da istresem u noge i kad završim treba šef da isplati da idem malo da odmorim - napisao je u drugoj poruci.

Uviđaj na Bežanijskoj kosi Foto: Nemanja Nikolić

Pripadnici vračarskog klana, prema optužnici, danima su pratili advokata i prikupljali informacije o njegovom kretanju. Na dan kada je pucano na njega, Jevtić je navodno peške došao do Bežanijske kose i čekao da se pojavi.

- Sedeo je dugo u kolima, prišao sam i sasuo mu nekoliko komada. Buraz, ako možeš dođi, trčao sam dosta, nemam snage. Morao sam da otrčim i da kupim hleb radi fore, interventna je dva puta prošla - napisao je posle pucnjave, kako tvrdi tužilaštvo i saradnicima u porukama objašnjavao da je "hleb i dalje kod njega i da ga je spasio da ga ne legitimišu".

Posle pucnjave i ranjavanja advokata, saradnici su mu pomogli da se "otarasi" oružja i svih stvari koje je nosio na sebi. Istovremeno, on je drugom korisniku Skaja poslao poruku:

- Ni da čestitaš bratu na prvoj odrađenoj šljaci. Pustio sam ga pet minuta da izađe, ali nije izlazio iz kola, pukao mi je film, prišao sam i iševio ga preko vrata. Istresao sam 6 metaka.

Podsetimo, prema navodima optužnice protiv kriminalne grupe kojoj se sudi za tri ubistva i šest pokušaja ubistava, Jevtić je u Arsenija Stefanovića ispalio šest hitaca od kojih su ga dva pogodila. On je tokom istrage saslušan kao svedok i tada je izjavio da se kao advokat bavi privredom, kao i da ne zna zbog čega je neko pucao u njega.

- Parkirao sam i ugasio auto, uzeo telefon da odgleda video klip i nakon nekog vremena čuo pucanj, mislio sam da su petarde, a onda sam čuo još nekoliko pucnjeva i ostao šokiran kada sam video krv. Tada sam shvatio da sam ranjen. Ne znam šta je motiv, advokat sam i bavim se privredom - naveo je tada advokat i ispričao da nije videlo lice muškarca koji je pucao u njega, već samo siluetu kako odlazi.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Vračarski klan, na čelu sa Nikolom Vušovićem i Radojem Zvicerom, podsetimo, uhapšen je u februaru 2022. Suđenje ovoj kriminalnoj grupi u toku je pred Specijalnim sudom u Beogradu i trebalo bi da se nastavi sutra, i to izvođenjem poruka i fotografija koje su pripadnici razmenjivali putem Skaj aplikacije.