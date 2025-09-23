Slušaj vest

Mira S. (20) iz Laćarka koja je uhapšena pošto je njena beba stara godinu i tri meseca preminula pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima sutra bi trebalo da bude privedena na saslušanje u tužilaštvo. Jeziva tragedija, kako je Kurir pisao, dogodila se pošto je majka dovela teško povređeno dete u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, tvrdeći da je dete palo niz stepenice.

- Dete je potom prebačeno u Dečju bolnicu u Novom Sadu, lekari su se borili za život devojčice ali je ona na žalost preminula 11. septrembra zbog teških povreda glave koje je zadobila - otkriva izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, istražiteljima je odmah postalo sumnjivo jer je majka navodno tvrdila da je u vreme kada je beba pala ona bila na poslu, dok su članovi domaćinstva koji žive sa njima dali različite iskaze o tome ko je bio sa detetom u vreme kada se tragedija dogodila.

- Miri S. se za sada na teret stavlja nasilje u porodici i teško delo protiv opšte sigurnosti. Posle saslušanja, tužilaštvo će odlučiti da li će otvoriti istragu i za koje krivično delo, kao i da li će sudu predložiti da majci odredi pritvor do 30 dana - dodaje sagovornik Kurira.

Majka uhapšena zbog smrti bebe Foto: Društvene Mreže

O slučaju je obavešten i Centar za socijalni rad, koji bi tužilaštvu trebalo da dostavi podatke da li je u ovoj porodici ranije bilo prijava zbog nasilja, ili zanemarivanja deteta.

- Nesrećno dete je, kako je za sada utvrđeno, bilo više puta hospitalizovano, zbog nanetih povreda, čak i preloma ruke - dodaje on. Kako navodi, sumnja se da je majka grubo zanemarivala i fizički maltretirala dete.

Posle tragedije, kako dodaje, majka i očuh deteta ispričali su policiji da je dete palo sa stepeništa i da su teško povređenu devojčicu tu i zatekli i da je dete samo palo.

- I kada joj je policija stavila lisice na ruke, Mira S. je tvrdila da ona nije kriva i da nije bila nasilna prema devojčici - dodaje sagovornik Kurira. Inače, ona je bila aktivna na društvenim mrežama, na kojima je objavljivala svoje ali i fotografije svoje ćerkice.