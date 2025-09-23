Slušaj vest

Milena J. (38) poginula je u nedelju oko 19 sati u Bogatiću kada je na nju naleteo vozač automobila, koji je pokosio i njenog sina (3), ali je on preživeo, iako ima teške povrede. Za ovu tragediju osumnjičen je D. N. (32) iz Bogatića, koji je nakon nesreće pobegao s lica mesta, ali je ubrzo uhapšen.

Njemu se na teret stavljaju dva krivična dela, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći. Kako su ranije saopšrili iz MUP, osumnjičenom je prilikom hapšenja izmereno 1,43 promila alkohola u organizmu.

Kako je ispričao poznanik porodice nastradale Milene J., udarac automobila je bio stravičan.

Nastradala Milena J. Foto: Društvene Mreže

- Udario ju je s leđa. Udarac je bio toliko jak, da je ona udarila u obližnje drvo. Osim nje, pokosio je i njeno dete, koje je zadobilo teške povrede glave. Kada je stigla Hitna pomoć, mogli su samo da konstatuju Mileninu smrt, a dečaka da odvezu u bolnicu - opisuje sagovornik.

Mališan je bez svesti prvo prebačen u šabačku bolnicu, a potom i u Beograd, u Institut za majku i dete, gde su mu konstatovane povrede grudnog koša i glave. Utvrđeno je da nije u životnoj opasnosti.

Sagovornik navodi i da je čuo da je vozač pobegao s lica mesta i otišao kod svog poslodavca u firmu u kojoj radi.

- Svom šefu je rekao da mu je ukraden automobil i da je slupan. Poslodavac mu je rekao da ode u policiju i da sve prijavi. Onda su zajedno otišli u stanicu i, koliko sam čuo, tamo je ispričao da je on izazvao nesreću. Po Bogatiću se priča da je D. N. problematična osoba i da je razveden - navodi poznanik Milenine porodice.

Kako se saznaje, pre hapšenja osumnjičenog veliki broj policajaca i inspektora bio je angažovan u potrazi za njegovim vozilom, koje su prethodno opisali svedoci nesreće. Nakon što je D. N. uhapšen, automobil kojim je pokosio majku i sina privremeno je zaplenjen.

Do nesreće je došlo u Ulici dr Mladena Miloševića u centru Bogatića, a Milena je sina gurala u guralici pored puta, pošto nema trotoara.

Dao gas i otišao Prema rečima očevidaca, vozač je videvši šta je uradio dao gas i pobegao sa lica mesta. - Bahati vozač je ostavio ženu i malo dete da leže u besvesnom stanju. Slučajni prolaznici i drugi vozači su odmah zastali i zvali pomoć - rekao je jedan od svedoka nesreće.