Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu danas je zatražilo u završnim rečima, da sud Dušanku Todorović (74), optuženu da je lekovima pokušala da ubije dvojicu muškaraca kojima je dugovala novac, osudi na 40 godina zatvora. Odbrana okrivljene predložila je sudu da je oslobodi krivice, a sud je objavljivanje presude zakazano za 6. oktobar.

Dušanka Todorović, podsetimo, tereti se da je iz koristoljublja, na svirep i podmukao način pokušala u novembru 2019. većom količinom lekova da otruje dvojicu muškaraca iz Železnika, kako ne bi morala da im vrati novac koji je ranije od njih pozajmila.

- Sumnja se da je 1. novembra 2019. u pasulj Dragiši Jovanoviću (91) stavila nekoliko tableta "bromazepama", nakon čega se on onesvestio, a pronašla ga je ćerka, posle čega je hospitalizovan. Njih dvoje, navodno su u to vreme bili u emotivnoj vezi i ona je od njega pozajmila 5.000. On joj je tražio novac, ali ga ona nije vraćala - podseća sagovornik Kurira.

Nepunih mesec dana kasnije, 25. novembra 2019. kako se sumnja, u Železniku je pokušala da otruje Čedomira Blagojevića (94), kom je iste tablete stavila u piće. Nesrećnog muškarca pronašao je unuk u nesvesti, posle čega je i on hospitalizovan.

Presudu će doneti Viši sud u Beogradu Foto: Jakov Milošević

Dušanka Todorović, pred sudom je plačući iznosila odbranu. Tada je priznala da je Jovanovića uspavala kako bi mu ukrala papir na kom je pisao njene pozajmice od njega, a priznala je i da je Blagojevića pokrala nakon što ga je uspavala.

- To što sam uradila je za svaku osudu. Pogrešila sam i do smrti to neću zaboraviti. Krivo mi je i kajaću se dok sam živa. Iskreno vam kažem, ako hoćete da me razumete. Ne bih ubila čoveka za 5.000 dinara. Ne lažem, sudija, da bog da umrla ako nije ovako - rekla je na početku suđenja 2021. godine okrivljena, tvrdeći da je volela Jovanovića i da joj nije padalo na pamet da ga ubije.

Pred sudom je govorila i o tome da ima malu penziju i da joj je Dragiša pomagao tako što joj je pozajmljivao novac.

- Bili smo bliski, njemu je umrla žena, a meni muž, i često smo se posećivali. Posedimo, popijemo po rakijicu. On je dobar i divan čovek, samo što je malo ljubomoran - ispričala je Dušanka.

- Popili smo po časicu rakije i on je otišao da se tušira, a meni je ostavio da podgrejm pasulj. Na stolu je bila kutija "bromazepama", on ponekad popije po jednu tabletu kad ne može da spava. Uzela sam tri tablete od tri miligrama i stavila u pasulj. Ne znam zašto sam uzela baš tri, valjda sam mislila da bolje zaspi. Htela sam da ukradem onaj papir o dugovanju - rekla je Dušanka tvrdeći da joj je nesrećni čovek pretio da će reći njenom sinu da mu duguje novac.

Dragiša je, dodala je, pojeo te dve kutlače pasulja i zaspao, a ona je uzela papir iz neke kutije za cipele i otišla.

Pred sudom je ispričala i da joj je prijateljica rekla da Čedomir Bakić traži ženu za spremanje kuće. Javila mu se 25 dana posle prvog trovanja.

- Čedo me fino dočekao, popili smo po kafu i rakijicu. Kad sam ušla, videla sam mu novčank na stolu, i kad je otišao da skuva kafu stavio ga je u džep. Ne znam šta mi je bilo, ali kad je otišao da nam donese vode, na brzinu sam u kafu izmrvila tri "bromazepama" što su ostala u tabli koju sam uzela ranije od Dragiše. Mislila sam, i Čedo će da zaspi, pa da mu uzmem novac iz novčanika - ispričala je.

Kad je Blagojević popio kafu bio je ošamućen, pa je izvukla novčanik i uzela 5.500 dinara, koliko je u njemu bilo. On je ispratio do vrata i ona je otišla kod prijateljice.

Uhapšena je krajem 2019. godine.

Suđenje Dušanki Todorović (70), optuženoj za pokušaj teškog ubistva Dragiše Jovanovića (87) i Čedomira Blagojevića (90) u Železniku, kojima je, kako se navodi u optužnici, u hranu i kafu stavila po više tableta "bromazepama", nastaviće se danas u Višem sudu u Beogradu. Dušanka Todorović tereti se da je u novembru 2019. godine većom količinim lekova trovala dvojicu muškaraca iz Železnika da ne bi morala da im vrati novac, koji je od njih ranije pozajmila. Ona je 1. novembra 2019. Dragiši Jovanoviću stavila u pasulj nekoliko tableta "bromazepama", posle čega je, kako se navodi, on izgubio svest. Našla ga je ćerka i on je, potom, prevezen u bolnicu. Sa Jovanovićem je bila u emotivnoj vezi i od njega je pozajmila oko 5.000 evra, ali mu novac nije vratila, iako joj je to tražio. Pročitajte još Vidi još.... PAKLENI PLAN "TROVAČICE" IZ ŽELEZNIKA U pasulj i kafu im sipala "bromazepame" da bi mogla da ih POKRADE, svedočila ćerka Dragiše Jovanovića SASLUŠANA TROVAČICA IZ ŽELEZNIKA Lekovima pokušala da ubije dva muškarca, a pred tužiocem ZANEMELA TROVAČICI IZ ŽELEZNIKA PRETI NAJTEŽA KAZNA? Penzionerka koja je stavljala prijateljima "bromazepam" u hranu ZAĆUTALA PRED SUDIJOM Drugi pokušaj teškog ubistva Dušanka je izvela 25. novembra 2019. godine. Tada je u Železniku Čedomiru Blagojeviću stavila više tableta "bromazepama" u piće. Dok je ležao bez svesti, njega je našao unuk, pa je Blagojević.

Početkom marta ove godine, Dušanka je, plačući, iznela odbranu pred sudom. Tvrdila je da je Jovanovića uspavala kako bi ukrala papir na kom je evidentirao njene pozajmice od njega, a priznala je da je Blagojevića pokrala pošto ga je uspavala. "Ne lažem, dabogda umrla" - To što sam uradila je za svaku osudu. Pogrešila sam i do smrti to neću zaboraviti. Krivo mi je i kajaću se dok sam živa. Iskreno vam kažem, ako hoćete da me razumete. Ne bih ubila čoveka za 5.000 dinara. Ne lažem, sudija, dabogda umrla ako nije ovako - klela se Dušanka Todorović pred sudskim većem. Ona je ispričala da je Jovanovića volela, da su se divno slagali i da su bili dobri prijatelji, pa da joj nije palo na pamet da ga ubije. - Imam malu penziju od koje jedva živim i Dragiša mi je pomagao, pozaljmljivao mi je novac, 2.000-3.000 dinara, nekada i 5.000 dinara. Bili smo bliski, njemu je umrla žena, a meni muž, i često smo se posećivali. Posedimo, popijemo po rakijicu. On je dobar i divan čovek, samo što je malo ljubomoran - ispričala je Dušanka, tvrdeći da je znala da on beleži koliko mu duguje.

Dragiša preminuo, Čedomir se oporavio Ćerka Dragiše Jovanovića, Jasmina Mitrović, ispričala je da je njen otac umro posle sedam meseci. - Tata je preminuo od posledica trovanja. Ogorčena sam i ljuta. Posle toga nije više mogao da živi sam, a ja nisam mogla da se staram o njemu, pa je preminuo u domu. Zvanično u lekarskoj dokumentaciji piše da je umro od demencije, ali nije tako. "Bromazepam" ga nije ubio, ali mu je oštetio creva i bubrege. Od toga se lečio i na kraju preminuo, mada obdukcija nije rađena - kazala je ona. Suđenje Dušanki Todorović (70), optuženoj za pokušaj teškog ubistva Dragiše Jovanovića (87) i Čedomira Blagojevića (90) u Železniku, kojima je, kako se navodi u optužnici, u hranu i kafu stavila po više tableta "bromazepama", nastaviće se danas u Višem sudu u Beogradu. Dušanka Todorović tereti se da je u novembru 2019. godine većom količinim lekova trovala dvojicu muškaraca iz Železnika da ne bi morala da im vrati novac, koji je od njih ranije pozajmila. Ona je 1. novembra 2019. Dragiši Jovanoviću stavila u pasulj nekoliko tableta "bromazepama", posle čega je, kako se navodi, on izgubio svest. Našla ga je ćerka i on je, potom, prevezen u bolnicu.

Sa Jovanovićem je bila u emotivnoj vezi i od njega je pozajmila oko 5.000 evra, ali mu novac nije vratila, iako joj je to tražio. Pročitajte još Vidi još.... PAKLENI PLAN "TROVAČICE" IZ ŽELEZNIKA U pasulj i kafu im sipala "bromazepame" da bi mogla da ih POKRADE, svedočila ćerka Dragiše Jovanovića SASLUŠANA TROVAČICA IZ ŽELEZNIKA Lekovima pokušala da ubije dva muškarca, a pred tužiocem ZANEMELA TROVAČICI IZ ŽELEZNIKA PRETI NAJTEŽA KAZNA? Penzionerka koja je stavljala prijateljima "bromazepam" u hranu ZAĆUTALA PRED SUDIJOM Drugi pokušaj teškog ubistva Dušanka je izvela 25. novembra 2019. godine. Tada je u Železniku Čedomiru Blagojeviću stavila više tableta "bromazepama" u piće. Dok je ležao bez svesti, njega je našao unuk, pa je Blagojević. Početkom marta ove godine, Dušanka je, plačući, iznela odbranu pred sudom. Tvrdila je da je Jovanovića uspavala kako bi ukrala papir na kom je evidentirao njene pozajmice od njega, a priznala je da je Blagojevića pokrala pošto ga je uspavala. "Ne lažem, dabogda umrla" - To što sam uradila je za svaku osudu. Pogrešila sam i do smrti to neću zaboraviti. Krivo mi je i kajaću se dok sam živa. Iskreno vam kažem, ako hoćete da me razumete. Ne bih ubila čoveka za 5.000 dinara. Ne lažem, sudija, dabogda umrla ako nije ovako - klela se Dušanka Todorović pred sudskim većem.

Ona je ispričala da je Jovanovića volela, da su se divno slagali i da su bili dobri prijatelji, pa da joj nije palo na pamet da ga ubije. - Imam malu penziju od koje jedva živim i Dragiša mi je pomagao, pozaljmljivao mi je novac, 2.000-3.000 dinara, nekada i 5.000 dinara. Bili smo bliski, njemu je umrla žena, a meni muž, i često smo se posećivali. Posedimo, popijemo po rakijicu. On je dobar i divan čovek, samo što je malo ljubomoran - ispričala je Dušanka, tvrdeći da je znala da on beleži koliko mu duguje. Dragiša preminuo, Čedomir se oporavio Ćerka Dragiše Jovanovića, Jasmina Mitrović, ispričala je da je njen otac umro posle sedam meseci. - Tata je preminuo od posledica trovanja. Ogorčena sam i ljuta. Posle toga nije više mogao da živi sam, a ja nisam mogla da se staram o njemu, pa je preminuo u domu. Zvanično u lekarskoj dokumentaciji piše da je umro od demencije, ali nije tako. "Bromazepam" ga nije ubio, ali mu je oštetio creva i bubrege. Od toga se lečio i na kraju preminuo, mada obdukcija nije rađena - kazala je ona.

Blagojevićev sin Miloš istakao je da je njegov otac sada dobro. - On se u bolnici probudio pet dana kasnije, a od ležanja je dobio upalu pluća. Rekao mi je da neće da pokreće nikakvu privatnu tužbu protiv Dušanke - rekao je Miloš. Jovanović joj je, kako tvdi, pretio i ona se prepala. Rekao joj je kako će njenom sinu pokazati papir gde je beležio dug ukoliko mu ona ne vrati novac i da se nakupilo 1.000 evra. - Popili smo po časicu rakije i on je otišao da se tušira, a meni je ostavio da podgrejm pasulj. Na stolu je bila kutija "bromazepama", on ponekad popije po jednu tabletu kad ne može da spava. Uzela sam tri tablete od tri miligrama i stavila u pasulj. Ne znam zašto sam uzela baš tri, valjda sam mislila da bolje zaspi. Htela sam da ukradem onaj papir o dugovanju - rekla je Dušanka.

Ošamućen posle kafe Dragiša je, dodala je, pojeo te dve kutlače pasulja i zaspao, a ona je uzela papir iz neke kutije za cipele i otišla. Za Čedomira Blagojevića, kojeg je otrovala 25 dana kasnije, ispričala je da joj je prijateljica rekla da on traži ženu za spremanje kuće i da mu se javi. - Čedo me fino dočekao, popili smo po kafu i rakijicu. Kad sam ušla, videla sam mu novčaničić na stolu, i kad je otišao da skuva kafu stavio ga je u džep. Ne znam šta mi je bilo, ali kad je otišao da nam donese vode, na brzinu sam u kafu izmrvila tri "bromazepama" što su ostala u tabli koju sam uzela ranije od Dragiše. Ne znam ni ja sad zašto, valjada da ne vidi da mu fale te tablete koje sam mu stavila u pasulj. Mislila sam, i Čedo će da zaspi, pa da mu uzmem novac iz novčanika - kroz suze je govorila. Kad je Blagojević popio kafu bio je ošamućen, pa je izvukla novčanik i uzela 5.500 dinara, koliko je u njemu bilo. On je ispratio do vrata i ona je otišla kod prijateljice.