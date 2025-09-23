DETE (4) IZLETELO BICIKLOM SA IGRALIŠTA, SUDARILO SE S MOPEDOM Detalji saobraćajne nesreće kod Vranja: Hitno prevezeno u bolnicu
Četvorogodišnje dete je teško povređeno u saobraćajnoj nesreći do koje je došlo u selu Donje Trebešinje, nadomak Vranja.
Kako je potvrđeno za Kurir u PU Vranje, do nesreće je došlo u ponedeljak oko 15.30 časova.
- Došlo je do kontakta između bicikla i električnog bicikla.Biciklom je upravljalo dete 2020. godište, a električnim biciklom muškarac (51) - rečeno je i dodaje da je do povređivanja deteta došlo kada je dete biciklom izletelo sa igrališta i bočno udarilo u električni bicikl.
U ovoj saobraćajnoj nezgodi dete je zadobilo teške telesne povrede i zbrinuto je u ZC Vranje. Po ovlašćenju tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju , uviđaj su izvršili policijski službenici PU Vranje.
Kako se saznaje, osim uviđaja nadležno tužilaštvo je naložilo i alkotestiranje muškarca (51) i da se, ukoliko postoji, pribavi video zapis.
Kurir.rs