Četvorogodišnje dete je teško povređeno u saobraćajnoj nesreći do koje je došlo u selu Donje Trebešinje, nadomak Vranja. 

Kako je potvrđeno za Kurir u PU Vranje, do nesreće je došlo u ponedeljak oko 15.30 časova. 

- Došlo je do kontakta između bicikla i električnog bicikla.Biciklom je upravljalo dete 2020. godište, a električnim biciklom muškarac (51) - rečeno je i dodaje da je do povređivanja deteta došlo kada je dete biciklom izletelo sa igrališta i bočno udarilo u električni bicikl. 

U ovoj saobraćajnoj nezgodi dete je zadobilo teške telesne povrede i zbrinuto je u ZC Vranje. Po ovlašćenju tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju , uviđaj su izvršili policijski službenici PU Vranje.

Kako se saznaje, osim uviđaja nadležno tužilaštvo je naložilo i alkotestiranje muškarca (51) i da se, ukoliko postoji, pribavi video zapis

Kurir.rs

