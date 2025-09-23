Slušaj vest

Dvanaestog septembra u emisiji "Crna hronika" govorio je otac koji je optužio bivšu suprugu za zlostavljanje deteta. Njegove reči bile su teške, a njegova priča - potresna. Ali, to je bila samo jedna strana. Sada, prvi put pred kamerama majka je progovarila o svom detetu i optužbama.

- Dete je kod njega od 15. juna, a zlostavljanje deteta, maltretiranje i ostalo je prijavljeno tek oko 22. jula. Na sudu je on izneo da već godinama zna da ja maltretiram seksualno i fizički dete. Ti si imao raspon od marta kad smo se mi razveli do sad da prijavljaš maltretiranje deteta. Ne da prijavljuješ tek sad krajem jula. Takođe imam i audiosnimak, gde mene on zove i kaže "rekao mi je jedan čika da si ti radila to i to sa njim", da bi kasnije dete dalo izjavu kako ga je i taj čika seksualno maltretirao. Ja znam da je dete to govorilo pod njegovim pritiskom, prosto znam jer je upotrebljava reči koje uopšte nisu za njegov uzrast. To su jako teške reči.

Majka žrtve Foto: Kurir Televizija

Kako je njen bivši suprg tvrdio, ona je jedna večeri pobegla jer je samo želela razvod, međutim, ona je to oštro demantovala i istakla da je trpelo fizičko i psihičko nasilje:

- Trudila sam se da to bude skroz normalan dan. Vratila sam se sa posla da on ne primeti da sam ja rešila da odem, jer sam se stvarno plašila zbog njegovih pretnji godinama. Plašila sam se zbog tog oružja koje ima. Trudila sam se da ne posumnja da ću ja baš tog dana otići. Ja sam sa detetom pozvala taksi i otišla kod mojih. Ponela detetu knjige i neke najosnovnije stvari. Otišla sam u policiju da ga prijavim da preti da ima oružje.A se njemu ne svidi šta sam ja spremila za ručak, on je u stanju da baci celu šerpu sa hranom, onda mu baba i deda kažu " da je sada to moja žena, ja bih je omlatila od batina, onda on krene na mene - kaže majka i dodaje:

- Kad god bih ja pokušala da raskinem s njim, on bi onda slao svoje društvo, slao bi i moje društvo da me mole da se pomirim s njim. Zvao bi me, molio, pretio da će da se ubije, manipulisao sa mnom na taj način da on nema ni majku ni oca, ako ga ja ostavim, nema nikog. I ja sam uvek nekako prelazila preko toga. I uvek sam razmišljala pa on stvarno nema nikog sada ako ga i ja budem ostavila, on baš neće da ima bilo koga da mu se nađe. I to je sve trajalo i kroz naš brak. Sve vreme te ucene su trajale i kroz brak. Nisam znala da razgraničim da je on samo jedan običan manipulator.

Foto: Kurir Televizija

Majka navodi da su optužbe za seksualno zlostavljanje deteta stigle i do socijalne službe:

- Pozvala sam ih da pitam da li su gledali isečak iz emisije i iz socijalnog rada su mi rekli da su gledali do pola jer nisu mogli više da slušaju te gluposti s njegove strane. Ne osuđujem nikog ko upire prst u mene i ko misli da je to tako. Problemi kao što su pedofilija i silovanje, su za najveću moguću osudu. Sad idemo na veštačenja sudska, svo troje. On je bio sklon tome da stalno izmišlja. To su neke nerealne priče. Pokušavala sam da idemo da potražimo psihološku pomoć, da vidimo kako to može da se iskoreni. Konstantno imamo problema sa tim. Ja više nisam mogla to da slušam. Pokušavala sam svih ovih godina da iskorenim to iz njega, međutim nisam mogla.

"Dete me je iznenada optužilo da sam trudna i da imam dečka"

- Mene niko nije pitao da li hoću ja takav život, nisu mi dozvoljavali da odvedem dete do parkića. Samo su govorili da tamo idu samo žene lakog morala da bi tražile švalere. Moje dete se prvi put sa 4 godine igralo sa decom i tada sam videla da je povučeno. Imala sam odličan odnos sa detetom, pričali smo o svmu. Gledala sam da što više vremena provodim sa njim. Kada je 15. jula uzeo dete kod sebe tada se naš odnos promenio iz korena. Dete je jako lepo bilo vaspitano, ali od kada je kod oca, priča ružne reči, neprimerene njegovom uzrastu. Dete je posle prvog vikenda provedenog s njim počelo da me napada da sam trudna i da imam dečka.

OPTUŽIO BIVŠU SUPRUGU ZA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE DETETA, A ONA PODELILA SVOJU STRANU PRIČE: Napadao me je da imam dečka, nemam kontakt sa detetom već mesecima!

