U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici danas je nastavljeno suđenje ginekologu M. M. (46) iz Rume, optuženom za akušersko nasilje nad porodiljama Maricom Mihajlović i Jelenom Ivković. Pred sudskim većem, kojim predsedava sudija Nada Janković, svedočile su tri babice iz mitrovačke bolnice.

Jedna od njih, babica D. K., izazvala je posebnu pažnju kada je izjavila da ostaje pri svom ranijem iskazu da optuženi lekar nije vređao porodilju na nacionalnoj osnovi. Međutim, ona je potvrdila da je tokom istrage navela kako je lekar Marici Mihajlović uputio jezive reči:

- Rascepaću ti glavu i izbiti ti ta tri zuba koja su ti ostala - stoji u njenoj ranijoj izjavi.

Na današnjem ročištu, D. K. je dodala da je ove reči iznela "u opštem kontekstu", a ne kao deo konkretnog događaja, što je unelo dodatnu konfuziju u proces.

Sud u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir

"Pritisak na stomak" i Kristellerov hvat

Babice su u svojim iskazima potvrdile da je tokom porođaja primenjivan Kristellerov hvat – pritisak na stomak porodilje, ali su naglasile da je izvođen podlakticom, a ne laktom, kako je ranije tvrdila oštećena. Takođe, pomenuta je i mogućnost carskog reza, ali je lekar odlučio da se porođaj završi vakuum-ekstrakcijom.

Treći svedok, babica B. B., opisala je detalje samog porođaja: tonovi ploda bili su dobri sve do napinjanja, kada su počeli da padaju, a plodova voda postala zamućena. Prema njenim rečima, Kristellerov hvat izveli su doktor i babica Vanja, i to podlakticom, pri čemu je korišćen jači pritisak. Kako beba nije spuštana, lekar je odlučio da primeni vakuum. Ona je ocenila da je postupak izveden brzo i efikasno, i da nije delovalo da je lekar bio grub.

Svedokinja je dodala da u praksi epiziotomiju najčešće rade prvorotkama, bez posebnog pitanja porodilja, jer one već prilikom prijema potpisuju klinički put. Navela je i da carski rez može da se organizuje za 10 do 15 minuta, ali da to zavisi od situacije.

Marica Mihajlović i Jelena Ivković Foto: Dijana Šćekić

Tokom unakrsnog ispitivanja svedoci su ponavljali da nisu čuli uvrede na nacionalnoj osnovi, da Marici Mihajlović noge nisu bile vezane tokom porođaja i da je medicinski tim sve vreme bio prisutan u sali.

Podsetimo, ginekolog M. M. tereti se za teško delo protiv zdravlja ljudi – nesavesno pružanje lekarske pomoći i zlostavljanje i mučenje.

Tužilaštvo tvrdi da je lekar prilikom porođaja Marice Mihajlović naneo fizičke povrede, upućivao uvrede i pretio, što je, kako se navodi, doprinelo smrti njene bebe.

Druga porodilja, Jelena Ivković, takođe je prijavila sličan obrazac nehumanog postupanja.

Progovorio i optuženi ginekolog

Ginekolog M. M. odgovorio je na pitanje da li je Marica pitanja da li pristaje da joj se uradi zahvat.

- U bolnici pacijentkinja potpisuje papir u kom piše da je saglasna sa budućim procedurama. Mnogo bismo vremena izgubili da o svakom zahvatu obaveštavamo - rekao je.

Foto: Kurir

Sudija Nada Janković zakazala je novo ročište za 7. novembar, kada će biti saslušane babice u vezi slučaja druge oštećene, Jelene Ivković.

Suđenje u Sremskoj Mitrovici protiv ginekologa M. M. jeste jedan od prvih slučajeva gde se lekar direktno tereti za akušersko nasilje i nesavesno pružanje lekarske pomoći, a posebno je značajan jer je u optužnici navedeno da je to doprinelo smrti bebe.