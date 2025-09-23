Slušaj vest

Nakon što je po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu doneto rešenje o zadržavanju okrivljenog V.C. (44) zbog postojanja osnivane sumnje da je u Osnovnoj školi "Radoje Domanović" izvršio krivično delo "ugrožavanje sigurnosti" na štetu nastavnice, okrivljeni je danas, u zakonskom roku, doveden u prostorije tužilaštva na saslušanje kada je izjavio da je tačno da je došao u školu, ali da nikome nije uputio pretnje po život.

Imajući u vidu da se zbog okolnosti pod kojima je krivično delo izvršeno javila sumnja u uračunljivost okrivljenog, javni tužilac je doneo naredbu za psihijatrijsko veštačenje, na osnovu koje je sudski veštak prvo obavio psihijatrijski pregled, a potom dao svoj nalaz i mišljenje da se kod okrivljenog registruje akutno i prolazno pretežno sumanuto duševno oboljenje, zbog čega su njegove sposobnosti da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima bile isključene, navode iz tužilaštva.

Veštak je takođe naveo da postoji ozbiljna opasnost da usled duševne bolesti od koje boluje okrivljeni na slobodi učini slično ili teže delo, kao i da je indukovano da mu se izrekne mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, iz kog razloga je javni tužilac podneo sudu predlog da prema okrivljenom odredi pritvor.