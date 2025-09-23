MASOVNA TUČA U CENTRU BEOGRADA! Stranci sedeli u kafiću, prišli im huligani i tada je nastao HAOS: Letele flaše, stolice...
Večeras je u centru Beograda došlo do masovne tuče između gostiju restorana u Zmaj Jovinoj ulici i grupe huligana. Tom prilikom demolirano je više ugostiteljskih objekata.
Grupa stranaca sedela je za stolom jednog ugostiteljskog objekta kada im je prišla grupa huligana i nakon kraće verbalne rasprave krenula u fizički obračun.
Kako je ispričao jedan od radnika restorana, došlo je do masovne tuče i opšteg haosa. Nije se znalo ko koga tuče, a na sve strane su letele stolice i flaše.
- Gosti za jednim stolom su bili stranci i imali su obeležja nekog sportskog kluba na majicama. Odjednom je došla grupa od dvadesetak huligana. Skupili su se oko njih i ušli u raspravu sa njima, a onda je krenula tuča. Sevale su stolice, stolovi. Nastao je opšti haos. Razbežali su se pre dolaska policije - rekao je radnik ugostiteljskog objekta u kom se dogodio incident u Zmaj Jovinoj ulici.
Veliki broj pripadnika policije bio je na licu mesta.
Nakon intervencije, nered je sređen, a gosti su se razišli.
