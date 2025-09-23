Slušaj vest

Večeras je u centru Beograda došlo do masovne tuče između gostiju restorana u Zmaj Jovinoj ulici i grupe huligana. Tom prilikom demolirano je više ugostiteljskih objekata.

Grupa stranaca sedela je za stolom jednog ugostiteljskog objekta kada im je prišla grupa huligana i nakon kraće verbalne rasprave krenula u fizički obračun.

Kako je ispričao jedan od radnika restorana, došlo je do masovne tuče i opšteg haosa. Nije se znalo ko koga tuče, a na sve strane su letele stolice i flaše.

- Gosti za jednim stolom su bili stranci i imali su obeležja nekog sportskog kluba na majicama. Odjednom je došla grupa od dvadesetak huligana. Skupili su se oko njih i ušli u raspravu sa njima, a onda je krenula tuča. Sevale su stolice, stolovi. Nastao je opšti haos. Razbežali su se pre dolaska policije - rekao je radnik ugostiteljskog objekta u kom se dogodio incident u Zmaj Jovinoj ulici.

Veliki broj pripadnika policije bio je na licu mesta.

Nakon intervencije, nered je sređen, a gosti su se razišli.

Kurir.rs/Blic

