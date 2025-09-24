Hronika
BRAĆA ODBIJAJU SARADNJU SA POLICIJOM: Jedan uboden u leđa, a drugi u nogu! 10 maskiranih i naoružanih napadača ih napalo na Karaburmi
Braća Mihailo M. (22) i Nikola M. (22) nalaze se u Urgentnom centru u Beogradu u stabilnom stanju nakon što su sinoć oko 23 sata izbodeni u Ulici Milice Janković na Karaburmi.
Prema prvim informacijama iz istrage, napala ih je grupa od desetak nasilnika, za koje se sumnja da su navijači. Braća su u tom trenutku bila u automobilu marke "golf", koji je takođe oštećen tokom napada.
Mihailo je zadobio ubodnu ranu u leđa i primljen je na odeljenje reanimacije, dok je Nikola uboden u nogu. Njihovo stanje je stabilno, a inspektori će nakon oporavka obaviti razgovor sa njima o motivu napada.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, dok policija traga za napadačima.
