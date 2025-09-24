Slušaj vest

Braća Mihailo M. (22) i Nikola M. (22) nalaze se u Urgentnom centru u Beogradu u stabilnom stanju nakon što su sinoć oko 23 sata izbodeni u Ulici Milice Janković na Karaburmi.

Prema prvim informacijama iz istrage, napala ih je grupa od desetak nasilnika, za koje se sumnja da su navijači. Braća su u tom trenutku bila u automobilu marke "golf", koji je takođe oštećen tokom napada.

Mihailo je zadobio ubodnu ranu u leđa i primljen je na odeljenje reanimacije, dok je Nikola uboden u nogu. Njihovo stanje je stabilno, a inspektori će nakon oporavka obaviti razgovor sa njima o motivu napada.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, dok policija traga za napadačima.

