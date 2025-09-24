Slušaj vest

Prijava se dogodila negde oko 16 časova, a nakon izvlačenja tela odmah je utvrđeno da se radi o ženskoj osobi.

- Policija i ekipa Hitne pomoći su došli na teren, a lekari su nažalost samo mogli da konstatuju smrt. Uviđaj je obavljen, a dežurni tužilac je naložio da se telo pošalje na obdukciju kako bi se utvrdio identitet i uzrok smrti - navodi Kurirov izvor i dodaje da je istraga i dalje u toku.

Kurir.rs

