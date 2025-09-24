Slušaj vest

Carinski službenici su juče na graničnom prelazu Gradina, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja zlatnog nakita, vrednog oko 25.000 evra.

2.jpeg
Foto: Carina Srbije

Detaljnom kontrolom je u prtljažniku automobila, ispod tapacirunga, u prostoru iza akumulatora, pronađeno 16 zlatnih narukvica, uvijenih u ženske čarape i aluminijumsku foliju. Reč je o 337 grama 14-karatnog zlata.

4.jpeg
Foto: Carina Srbije

Krijumčareni nakit će biti privremeno zadržan do okončanja postupka pred nadležnim sudom, saopštio je MUP.

Ne propustiteHronikaSRBI I CRNOGORCI IZ NARKO-KLANA OSUĐENI ZBOG ŠVERCA KOKAINA! Mornar otkrio sve, nudili 150.000 evra za njegovu glavu
98657a163882375d8bee8032603c37041a15918a49f3eeb3af71a2ca67b5cdc7.jpg
HronikaUHAPŠEN VRANJANAC, PROBAO DA PROŠVERCUJE SKORO 300 KILOGRAMA DUVANA: Policajci zaustavili "opel" i ostali u šoku od prizora
IMG_20250331_100444.jpg
HronikaPOLICIJA U ŠOKU NAKON ŠTO SU NA AUTO-PUTU ZAUSTAVILI "FIJAT"! Evo šta su zatekli u prikolici, Šapčanin (46) odmah uhapšen
1741445002710.jpg
HronikaŠVERCER STRPAO 18 KAVEZA U GEPEK I KRENUO PREKO GRANICE! Carinici ostali u šoku koliko je papagaja nagurao u tako mali prostor! (FOTO)
papagaji.jpg

 BONUS VIDEO:

Uhapšena su tri državlјana BiH zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo krijumčarenje Izvor: MUP RS