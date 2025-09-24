Hronika
KRIJUMČAR KRIO POLA KILA ZLATA: Carinici na Gradini sprečili šverc! Pogledajte gde je bio sakriven nakit (foto)
Carinski službenici su juče na graničnom prelazu Gradina, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja zlatnog nakita, vrednog oko 25.000 evra.
Foto: Carina Srbije
Detaljnom kontrolom je u prtljažniku automobila, ispod tapacirunga, u prostoru iza akumulatora, pronađeno 16 zlatnih narukvica, uvijenih u ženske čarape i aluminijumsku foliju. Reč je o 337 grama 14-karatnog zlata.
Foto: Carina Srbije
Krijumčareni nakit će biti privremeno zadržan do okončanja postupka pred nadležnim sudom, saopštio je MUP.
