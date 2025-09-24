Slušaj vest

Braća blizanci Nikola M. i Mihailo M. stari 22 godine povređeni su sinoć na Karaburmi kada ih je napala navodno, grupa maskiranih napadača, za koje se sumnja da su možda pripadnici jedne navijačke grupe. Stanovnici ovog kraja za Kurir kažu da je sinoć bilo jezivo i da su mislili da neko baca bombe.

Napad se, podsetimo, dogodio oko 23 sata u Ulici Milice Janković u beogradakom naselju Karaburma. Mladići su zadobili povrede od noža, jedan je uboden u leđa, drugi u nogu, ali se nalaze van životne opasnosti.

- Spavali smo i u jednom trenutku smo čuli jak udarac, zatim još jedan. Mislili smo da neko baca bombu, tako je bila jaka detonacija. Kad smo izašli na prozor da vidimo šta se dešava, tada je usledila svađa momaka - kaže nam žiteljka ovog kraja i dodaje:

- Čule su se razne psovke, ne mogu od gadosti ni da ih izgovorim. Onda sam videla da je nekoliko tih momaka izvadilo palice, počeli su da lupaju po kolima. To je sve odzvanjalo, a nekoliko njih je iz kola izvlačilo dva momka.

Prema njenim rečima, napadači su oštetili još dva automobila koja su bila na parkingu.

- Sve je sevalo od varnica. Ne znam kako da vam objasnim drugačije... Nije se znalo ko koga tu udara, tuče. Zvukovi koji su bili tu nekih desetak minuta su zastrašujući. Momci su vikali "nemojte, pa da li ste normalni". Samo su se u jednom trenutku razišli i ubrzo je došla policija - kaže ona i dodaje:

- Posle sam čula da su se ti momci sami tim razlupanim kolima odvezli u bolnicu. Kako su vozili takvi, Boga pitaj. A ta bagra se razbežala kad su ih napali. Nama se u ovom delu parkinga, gde imaju i klupice pa deluje da imamo park mnogobrojna sumnjiva lica okupljaju. Svaku noć ih čujemo, dolaze sa svih strana. Ušuškano mi je ovde, skriveni su pa svašta rade.

Kako nam potom dodaju druge komšije i pre neku veče je bila svađa, za koju tvrde da je možda povezana sa sinoćnim napadom.

- Svađa od sinoć je bila jeziva. Zaista. Mislim da si ti momci koji su napadnuti sedeli u parkiću i da su se uputili kući. Ovi su došli i izlupali im kola palicama, imali su fantomke i neke crne kačkete tako mi kaže žena, gledala je sve sa prozora - kaže nam komšija:

- Pobegli su kasnije, policija ih traži, a ko zna šta je razlog. Nisu ni ti momci cvećke, sigurno. Poznajem jedne blizance u kraju i ako su to ti, nisu ni oni "čisti" jer su i oni navijači jednog kluba.