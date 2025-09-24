Slušaj vest

U selu Laćarak kod Sremske Mitrovice odigrala se jeziva porodična tragedija. Dvadesetogodišnja Mira S. nalazi se u pritvoru zbog sumnje da je izvršila krivično delo nasilje u porodici, nakon što je njena jednogodišnja ćerka preminula od posledica povreda koje je zadobila padom niz stepenice.

Drama je, kako smo već pisali, počela 29. avgusta, kada je beba pala niz stepenice u porodičnoj kući. Najpre je prevezena u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, zatim u Dečju bolnicu u Novom Sadu, ali je, uprkos naporima lekara, preminula 11. septembra.

Nalaz obdukcije pokazao je da devojčica nije stradala samo od posledica nesrećnog pada – već je imala i ranije povrede, među kojima prelom ruke i povrede glave. Zbog toga je pokrenuta sumnja da dete nije bilo adekvatno zbrinuto, a policija je u ponedeljak uhapsila majku Miru S.

Jedan rođak porodice ispričao je za medije da Mira S. tog dana, kada je devojčica pala niz stepenice, uopšte nije bila kod kuće.

- Znam da je ona tog dana bila na poslu. Dete je trebalo da preuzme njena majka, ali se ona nije pojavila. Umesto da dođe po bebu, ona je poslala svog sina, Mirinog brata od 13 godina. Kako dete nije preuzeo, devojčica je ostala sama. Posle tragedije svi krive Miru, ali odgovornost je, po meni, na njenoj majci, a ne na njoj - tvrdi rođak.

On dodaje da je baka više puta spominjala da poseduje fotografije modrica i povreda na detetu, ali ih nikada nije pokazala.

Kako tvrde rođaci, Mira S. je odrasla bez majke, u hraniteljskoj porodici, i sada se sve koristi protiv nje. Podsećaju i na raniji slučaj kada je beba povredila ruku, ali ističu da se radilo o nesrećnim okolnostima, a ne o nasilju.

- I mi želimo da se utvrdi istina. Ako je Mira kriva neka odgovara, ali mislim da ona nije zlostavljala svoju bebu - kaže rođak.

Beba je sahranjena pre desetak dana, a porodica i celo selo su i dalje u šoku. Izjave članova porodice ostaju protivrečne, pa će sada policija i tužilaštvo morati da utvrde istinu – da li je reč o nesrećnom slučaju ili zlostavljanju.

Dvadesetogodišnja Mira S. danas će biti privedena u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici na saslušanje.

Podsetimo,policija je u ponedeljak uhapsila Miru S. zbog sumnje da je počiniča krivična dela nasilje u porodici i teško delo protiv opšte sigurnosti. Ona je posle hapšenja tvrdila da nije bila kod kuće kad je beba pala, kao i da dete nije zlostavljala.

- Međutim, članovi domaćinstva su ispričali drugu priču, a imajući u vidu ranije povrede kod sada pokojne devojčice, pokrenuta je istraga - objašnjava naš izvor.

