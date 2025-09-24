Slušaj vest

Sudsko veće Specijalnog suda u Beogradu povuklo je rešenje o novčanom kažnjavanju starlete Tamare Đurić sa 100.000 dinara, jer se nije pojavila na suđenju kolje je bilo zakazano u julu.

Starleta, inače supruga optuženog pripadnika kriminalne grupe Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara i Radoja Zvicera, Nikole Kačarevića, pojavila se na suđenju prethodne nedelje i tada je saslušana kao svedok.

- Opoziva se rešenje o kažnjavanju svedoka jer je u međuvremenu dostavila medicinsku dokumentaciju kojom je opravdala izostanak i došla na prethodno suđenje - saopštila je sudija Svetlana Aleksić.

Tamara Đurić, podsetimo, na prethodnom suđenju svedočila je o odnosu njenog supruga i pokojnog Aleksandra Šarca, koji je u oktobru 2020. godine ubijen ispred Tržnog centra "Ušće". Ona je ispričala da je u vreme kada je Šarac ubijen, ona bila na ručku sa njegovom suprugom Sanjom Šarac, jer su se porodično družili.

Kačarević je, kobnog dana, kako se navodi u optužnici, namamio Šarca da dođe u "Ušće" jer mu je verovao, a informacije o tome gde se nalaze i kada se sastaju javio "vračarcima". Ispred "Ušća", kako se navodi, u njega je pucao pripadnik kriminalne grupe Lazar Ilić,a Kačarević je, kako tvrdi tužilaštvo, za tu uslugu dobio 6.000 evra.

- Toga dana kada je Aleksandar Šarac ranjen u "Ušću", spavala sam do kasno jer sam bila u drugom stanju. Nikola mi je rekao da ćemo da završavamo montiranje garderobera u stanu, zvao me je u nekom trenutku i rekao da će Dejan Palić da kasni i da će ga on i Marko sačekati negde u kafiću. Onda me je pozvala i Sanja Šarac i rekla: "Pošto su muškarci otišli u "Ušće", ajmo mi na ručak" - ispirčala je starleta prethodne nedelje pred sudom.

Kako je navela, otišla je na ručak sa Sanjom Šarac, udovicom ubijenog Aleksandra Šarca, pošto su se inače porodično družili i viđali.

- Otišle smo, ona mi je pričala da se boji za bezbednost muža zbog nekih plakata koji su lepljeni u blizini njihove kuće, rekla mi je i imena osoba kojih se pribojava, a koje nisu na optužnici. Pitala sam je zašto ga onda pušta da izlazi iz kuće, rekla mi je: Jja čuvam dete, ne čuvam muža". Bile smo oko sat, sat i po na ručku i ja sam otišla kući. Zatekla sam Nikolu i Marka kako sklapaju plakar. U nekom momentu je došao i Dejan Palić, Marku je pozvnio telefon i rekao je: "Šarac je ubijen". Mi smo bili šokirani jer su pre toga bili zajedno u "Ušću". Odmah sam pozvala Sanju, plakala je i ponavljala: "Ubili su ga" - svedočila je starleta pred sudom.

Aleksandar Šarac, Nikola Kačarević i Tamara Đurić Foto: Privatna Arhiva

Inače, tokom njenog svedočenja u sudnici je bila i udovica Aleksandra Šarca. Odgovarajući na pitanja, Tamara Đurić je u sudnici potvrila da njih dve nisu u dobrim odnosima od hapšenja starletinog muža.

- Do tog nemilog događaja, bile smo dobre. Čak mi je javila da ne dolazim na sahranu, jer sam bila trudna, puno smo razgovarale. U jednom trenutku me blokirala, pitala sam zašto, rekla mi je: "Teško mi je da vas gledam, jer je moj muž mrtav, a družili smo se svi zajedno". Nikakvu sumnju nije imala, osetila bih to. Ipak sam ja Nikolina žena, zto mi je čudno sada ovo sve - rekla je prethodne nedelje pred sudom.

"Vračarac" imao udes pred suđenje! Optuženi pripadnik vračarskog klana, Bogdan Dimitrijević nije se danas pojavio u Specijalnom sudu u Beogradu jer je, kako je rekao njegov branilac, advokat Nikola Ristović, imao saobraćajnu nesreću.

- Bogdan Dimitrijević je doživeo saobraćajnu nesreću, javila mi je njegova majka. Rađen je uviđaj, možete da proverite u PU Kraljevo, ali izveštaj o uviđaju još uvek nije završen - rekao je advokat Nikola Ristsović.

Dimitirjević je inače, obuhvaćen delom optužnice koji se odnosi na planiranje pripadnika klana da bivšeg saradnika koji je optužen za učešće u ubistvu Aleksandra Šarca, Strahinju Savića, otruju cijanidom u pritovru. Savić i Lazar Ilić, podsetimo, uhapšeni su u januaru 2021. u Crnoj Gori i pošto su pripanici klana navodno saznali da je Savić pristao na saradnju sa policijom, odlučili su da mu u vrelo pečenje, koje su mu preko sestre poslali u pritvor stave cijanid. Međutim, Savić je preživeo jer je vrelo pečenje apsorbovalo otrov. Dimitrijeviću se na teret stavalja da je prethodno prikupljao informacije u Kraljevu, kako bi paljenjem automobila i lokala dečku Savićeve sestre izvršili pritisak na porodicu da ga ubedi da ne sarađuje sa policijom.

