Slušaj vest

N. D. (32) iz Bogatića, osumnjičen da je u nedelju pijan izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je nastradala Milena J. (38) dok je njen trogodišnji sin povređen, već je bio na robiji i to dva puta!

Kako Kurir saznaje, osumnjičeni N. D. je bio u zatvoru zbog droge i nasilja u porodici. 

- N. D. iz Bogatića se nalazi u kaznenoj evidenciji i dva puta je bio iza rešetaka, jednom zbog droge, drugi put zbog krivičnog dela nasilje u porodici, a nedavno je izašao iz zatvora - kaže Kurirov izvor iz nadležnih institucija. 

Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se 21. septembra oko 19 časova u centru Bogatića, a osumnjičeni vozač je nakon udesa pobegao sa mesta nesreće i nakon nekoliko sati u akciji policije je uhapšen. Nakon toga je saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu.

Kolima usmrtio komšinicu

Nakon saslušanja, Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu predložilo je Osnovnom sudu u tom gradu, da osumnjičenom odredi pritvor do 30 dana, zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. 

- N. D. je i ranije bio u zatvoru. Sećam se da je suprugu toliko pretukao da je jedva preživela. Čim je izašao na slobodu, on je napravio novo zlo. Kolima je sada ubio komšinicu Milenu, koja živi u neposrednoj blizini njega, u istoj ulici. Čovek je jednostavno nepopravljiv, ide s robije na robije, užas jedan - kaže nam meštanin Bogatića. 

Osumnjičenom se na teret stvalja da je počinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći. Nakon njegovog hapšenja oglasio se i MUP Srbije saopštenjem u kom su naveli da je osumnjičeni vozač N. D. prilikom hapšenja imao 1,43 promila alkohola u krvi

Ne propustiteHronikaBAHATI VOZAČ IZ BOGATIĆA LAGAO DA MU JE NEKO UKRAO AUTO I SLUPAO GA?! Sramna odbrana pijanog mladića koji je usmrtio majku dok je šetala sina (3)!
WhatsApp Image 2025-09-22 at 14.35.27_d7f6182a copy.jpg
HronikaMILENA SE SA DETETOM (3) VRAĆALA IZ PRODAVNICE KADA JU JE BAHATI VOZAČ UDARIO OTPOZADI: Odletela 30 metara i udarila u drvo, a dečak se prevrnuo u travu!
milena.png
HronikaOTKRIVENO KO JE PREGAZIO I USMRTIO MAJKU PRED DETETOM (3) U BOGATIĆU: Bahati vozač (32) u trenutku nesreće bio mortus pijan, u krvi imao skoro 1,5 promila!
Screenshot 2025-09-22 003018.jpg
Hronika"SVI SMO U ŠOKU, SAMO ZNAMO DA SU IH TA KOLA POKOSILA" Prijatelji poginule Milene za Kurir, opraštaju se u bolu i neverici: "Nije smelo ovako da se završi"
Screenshot 2025-09-22 003028 (1).png