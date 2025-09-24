Slušaj vest

N. D. (32) iz Bogatića, osumnjičen da je u nedelju pijan izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je nastradala Milena J. (38) dok je njen trogodišnji sin povređen, već je bio na robiji i to dva puta!

Kako Kurir saznaje, osumnjičeni N. D. je bio u zatvoru zbog droge i nasilja u porodici.

- N. D. iz Bogatića se nalazi u kaznenoj evidenciji i dva puta je bio iza rešetaka, jednom zbog droge, drugi put zbog krivičnog dela nasilje u porodici, a nedavno je izašao iz zatvora - kaže Kurirov izvor iz nadležnih institucija.

Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se 21. septembra oko 19 časova u centru Bogatića, a osumnjičeni vozač je nakon udesa pobegao sa mesta nesreće i nakon nekoliko sati u akciji policije je uhapšen. Nakon toga je saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu.

Kolima usmrtio komšinicu

Nakon saslušanja, Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu predložilo je Osnovnom sudu u tom gradu, da osumnjičenom odredi pritvor do 30 dana, zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- N. D. je i ranije bio u zatvoru. Sećam se da je suprugu toliko pretukao da je jedva preživela. Čim je izašao na slobodu, on je napravio novo zlo. Kolima je sada ubio komšinicu Milenu, koja živi u neposrednoj blizini njega, u istoj ulici. Čovek je jednostavno nepopravljiv, ide s robije na robije, užas jedan - kaže nam meštanin Bogatića.