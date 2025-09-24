-Nemam nikakve veze sa licima koja su potencijalno uhapšena u Španiji, odnosno sa ocem i sinom za koje se tvrdi da su organizatori kriminalne grupe. Ne poznajem lica koja su eventualno uhapšena u Španiji, niti ih mogu poznavati, s obzirom da nisu konkretno identifikovana, a još manje da su oni kao takvi bilo kakvi moji saradnici. Neistinite su informacije da je "razbijen ogranak klana Darka Šarića" koji je pripadao tzv."balkanskom kartelu", s obzitrom da nikakav ogranak, niti tzv. balkanski kartel po mom saznanju ne postoje, niti samim tim mogu imati neposredne ili posredne veze sa sličnim organizacijama, ukoliko iste uopšte postoje. Posebno naglašavam da nikakva istraga nije pokrenuta niti vođena protiv mene ili mojih poznanika od strane Kraljevine Španije, niti da su isti organi identifikovali bilo koja meni poznata lica. Nemam nikakve veze sa u tesktu pomenutom tvrđavom, u kojoj se tvrdi da je zaplenjeno više od 60 kilograma narkotika.