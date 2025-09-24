Slušaj vest

Petoro povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći u nedelju uveče u Kragujevcu, u kojoj je jedan mladić poginuo, nalazi se na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru.

O njihovom zdravstvenom stanju oglasili su se iz te zdravstvene ustanove.

- U UKC Kragujevac, na lečenju je pet lica, povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se desila u nedelju 21. septembra 2025. godine kod Šumadija sajma. Troje od pet povređenih, hospitalizovani su u Jedinici intenzivnog lečenja Službe za anesteziju i reanimatologiju. Sprovode se sve potrebne terapijske i kontrolne dijagnostičke procedure i svi povređeni trenutno imaju stabilne vitalne parametre", navodi se u informaciji UKC Kragujevac.

Sudar u Kragujevcu Foto: RINA

Podsetimo, u saobraćajnom udesu kod Šumadija sajma u Kragujevcu u nedelju oko 21:30 časova poginuo je Stefan S. (19), dok je petoro teško povređeno. Kako se vidi na snimku, "reno klio" u kome se nalazilo petoro tinejdžera, među kojima i nastradali Stefan, tokom preticanja na nedozvoljenom mestu prešao je preko pune linije i direktno udario u teretno vozilo, koje je dolazilo iz suprotnog smera. Tom prilikom smrtno je stradao devetnaestogodišnji mladić, a četvoro njegovih prijatelja iz vozila je teško povređeno. U udesu je teške telesne povrede zadobio i vozač kamiona.

Ne propustiteHronika"STEFAN JE BIO FUDBALER, MLADA NADA, ALI JE PORED TOGA UPISAO I ŠKOLU I RADIO JE" Otkrivamo ko je tinejdžer koji je nastradao u saobraćajki u Kragujevcu
1758488897Kragujevac-udes-šest-povredjenih-fotorina1.jpg
HronikaTRAGEDIJA U KRAGUJEVCU! POSLE SUDARA KAMIONA I AUTA U KOM JE BILO PETORO TINEJDŽERA, JEDAN MLADIĆ PREMINUO: Troje mladih u kritičnom stanju, u komi su!
1758488891Kragujevac-udes-šest-povredjenih-fotorina2.jpg
Hronika"LJUDI SU VRIŠTALI, PRIZOR JE BIO JEZIV!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta LEDI KRV U ŽILAMA (FOTO)
1758488891Kragujevac-udes-šest-povredjenih-fotorina2.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA U KRAGUJEVCU, POGINUO MOTOCIKLISTA! Telo našao drugi bajker, zasad se ne zna zašto je izgubio kontrolu nad mašinom...
IMG_20250809_200938.jpg
HronikaŽENA POVREĐENA U NESREĆI U KRAGUJEVCU: Auto je oborio dok se kretao u rikverc (foto)
Mesto gde je starija žena povređena u Kragujevcu