Predsednik Višeg suda u Bijelom Polju Milan Smolović odbio je zahtev advokata Rešada Muzurovića, postavljenog po službenoj dužnosti okrivljenom Aliji Balijagiću (65), optuženom za dvostruko ubistvo Jovana i Milenke Madžgalj, da bude razrešen dužnosti branioca.

Navedeno je da protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba.

Alija Balijagić izručen Crnoj Gori Foto: Uprava policije Crne Gore

U obrazloženju rešenja navedeno je da je Muzurović angažovani branilac po službenoj dužnosti, 12. septembra podneo sudu zahtev za razrešenje, u kojem navodi da iz objektivnih razloga ne može preuzeti angažovanje u predmetu odbrane okrivljenog Balijagića iz razloga što je kao sudija Osnovnog suda u Bijelom Polju postupao u krivičnim predmetima u kojima su donešene osuđujuće presude u predmetima protiv Balijagića i njegovog sada pokojnog brata.

Bivši dugogodišnji sudija Vrhovnog suda, a sada advokat Rešad Muzurović je u izjavi za crnogorske medije naveo "da mu je 11. septembra uručeno rešenje Višeg suda u Bijelom Polju, gde se navodi da je u predmetu koji se vodi protiv Balijagića razrešen advokat po službenoj dužnosti, Milorad Vlahović i istovremeno za branioca po službenoj dužnosti postavljen on".

U obrazloženju tog rešenja navedeno je da je 18. avgusta branilac po službenoj dužnosti okrivljenog, advokat Milorad Vlahović tražio razrešenje u kojem u bitnom navodi da i okrivljeni i branilac obostrano žele razrešenje što ukazuje da je narušen odnos poverenja.

Jovan i Milenka Madžgalj ubijeni u Sokolcu kod Bijelog Polja Foto: Privatna Arhiva, RINA

Prema navodima optužnice, Balijagić je 25. oktobra prošle godine, oko 21.10 časova u mestu Sokolac, opština Bijelo Polje, sa umišljajem na podmukao način ubio brata i sestru, Jovana i Milenku Madžgalj.

Nakon skoro mesec dana bekstva i opsežne policijske potrage u Crnoj Gori i Srbiji, Balijagić je uhapšen u jednom selu kod Priboja. Detalje o hapšenju dvostrukog ubice pročitajte OVDE.

Okrivljenom Aliji Balijagiću, koji je veći deo svog života proveo iza rešetaka, zakazano je suđenje za 1. oktobar.

(Pobjeda)

