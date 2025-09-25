Slušaj vest

Antonio Antović nastradao je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Vladimiraca kada se kolima zakucao u kamion.

Nesreća se, podsetimo, dogodila u ponedeljak 22. septembra oko osam časova ujutru u selu Riđake kod Vladimiraca. Od siline udarca automobil je bio potpuno smrskan i vatrogasci su morali da seku lim kako bi došli do vozača, a s druge strane, kamiondžija je povređen.

Antonio Antović poginuo u nesreći Foto: Društvene Mreže

Poginuli bio na vašaru

- Antonio je pre nesreće bio na vašaru u Šapcu i tamo se, navodno, malo više popilo... Onda je seo za volan. Nažalost, u jednom trenutku na oštroj krivini je izgubio kontrolu nad vozilom i prešao je u suprotnu traku. Kamiondžija je, navodno, pokušao da ga izbegne, ali zbog velikog tereta nije uspeo i automobil je direktno udario u njega - kaže poznanik nastradalog muškarca i dodaje da je pre nekoliko dana poginuli došao iz Beča.

Naime, na društvenim mrežama može se videti da je proslavljao rođenje rođake.

- Udarac je bio silovit, toliko da se automobil nekoliko puta okrenuo na putu i završio na drugoj strani, dok je kamion ostao u svojoj traci. Tom prilikom kamiondžija je zadobio povrede i saniteteom Hitne pomoći je prevezen u bolnicu.

Lekari Hitne pomoći nakon što su vatrogasci-spasioci izvukli telo iz smrskanog vozila samo su mogli da konstatuju smrt vozača automobila. Dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju, kao i da se vozila pošalju na vanredni tehnički pregled. Istraga povodom nesreće je i dalje u toku.

Stravične slike sa mesta nesreće Foto: Instagram/192_rs

"Naš najveći boem"

Na društvenim mrežama mnogobrojni prijatelji i porodica opraštaju se od Antovića.

"Draga braćo i sestre, kumovi i komšije, u saobraćajnoj nesreći nas je napustio naš dragi brat, naš najveći boem Antonio. Opelo će se održati u porodičnom domu u sredu 24. septembra" - piše u jednoj od objava uz fotografiju nastradalog, a ispod te objave samo se nižu komentari u kojima se izjavljuje saučešće porodici.

"Strašno! Kakva tuga. Iskreno saučešće porodici i prijateljima", "Ti nisi bio zet, ti si meni bio mnogo više od toga. Ne može se reći ni brat, ma to se ne može opisati. Imali smo mnogo planova, trebali smo ostariti zajedno. Bio si uvek tu za mene kao i ja za tebe. Neka te anđeli čuvaju", "Počivaj u miru, naš zadnji zagrljaj je bio u Šapcu gde je Emir pevao. Živeo si za drugare, prijatelje i familiju. Boem od čoveka si bio...Svi smo se iskreno radovali kada smo te videli, veselili se i grlili. Kao da se nikada više nećemo videti i tako je i bilo brate moj, poštovani i voljeni. Laka ti zemlja Antonijo moj. Počivaj u raju sa anđelima. Nije tako trebalo da napustiš tvoju porodicu i familiju, ali tebe više nema..." - samo su neki od tužnih komentara koji se mogu pročitati na društvenim mrežama.

