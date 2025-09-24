Slušaj vest

U selu Svilanovo, nadomak Novog Pazara, jutros se dogodila tragedija kada je muškarac star oko 60 godina izvršio samoubistvo aktiviranjem ručne bombe.

- Eksplozija se dogodila u ranim jutarnjim satima, a policija je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj - potvrđeno je za agenciju RINA.

Za sada nije poznato šta je moglo biti motiv za samoubistvo.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja

