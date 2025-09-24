Šok
KURIR SAZNAJE! RUS PO BEOGRADU UZVIKIVAO ALAHU EKBER! Divljao ulicama, momentalno uhapšen!
Jedan ruski državljanin priveden je jutros u Beogradu, nakon što je, kako saznajemo, pijan divljao u saobraćaju i koroz prozor automobila uzvikivao "Alahu ekber"!
Prema rečima našeg izvora, najpre je primećeno da se vozač jednog automobila čudno ponaša u Ulici kneza Miloša, a zatim i u Takovskoj ulici, kao i da je više puta kroz otvoren prozor automobila glasno uzvikivao "Alahu ekber".
- Incident se dogodio jutros oko 9.20 časova. Policija je zaustavila vozača i nakon alko-testiranja utvrđeno je da je Rus pijan, a izmereno mu je 1,3 promila alkohola u organizmu - kaže naš izvor.
O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo i utvrđeno je da ovaj stranac ima privremeno boravište na teritoriji Srbije.
