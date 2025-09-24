Slušaj vest

Jedan ruski državljanin priveden je jutros u Beogradu, nakon što je, kako saznajemo, pijan divljao u saobraćaju i koroz prozor automobila uzvikivao "Alahu ekber"!

Prema rečima našeg izvora, najpre je primećeno da se vozač jednog automobila čudno ponaša u Ulici kneza Miloša, a zatim i u Takovskoj ulici, kao i da je više puta kroz otvoren prozor automobila glasno uzvikivao "Alahu ekber".

- Incident se dogodio jutros oko 9.20 časova. Policija je zaustavila vozača i nakon alko-testiranja utvrđeno je da je Rus pijan, a izmereno mu je 1,3 promila alkohola u organizmu - kaže naš izvor.

O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo i utvrđeno je da ovaj stranac ima privremeno boravište na teritoriji Srbije.

Ne propustiteHronikaDIVLJAO POD DEJSTVOM KOKAINA 250 KILOMETARA NA SAT GDE JE OGRANIČENJE 80: Saobraćajna policija u Pančevu zaustavila muškarca (31), isključen i zadržan
366451_250407.00_13_41_17.Still001.jpg
HronikaVIŠE OD 750 PREKRŠAJA, SANKCIONISANO 678 VOZAČA ZBOG PREBRZE VOŽNJE Pune ruke posla saobraćajne policije u Kragujevcu: Evo zbog čega su sankcionisani
Znak stop
HronikaBLAČANIN (81) VOZIO SUPROTNOM TRAKOM, ŽESTOKO KAŽNJEN! 30 dana robije, 120.000 dinara i ostaje bez dozvole
366451_250407.00_13_41_17.Still001.jpg
HronikaZA SAMO ČETIRI DANA SANKCIONISANO 19.000 BAHATIH VOZAČA: Rezultati međunarodne akcije ROADPOL! Akcija traje do nedelje!
Znak stop