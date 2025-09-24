Slušaj vest

Četiri osobe teško su povređene u sudaru koji se dogodio u Valjevu kada su se sudarili vozilo Hitne pomoći pod rotacijom i automobil.

Podsetimo, do saobraćajne nesreće došlo je jutros u naselju Lukovac u Valjevu u kojoj su učestvovali jedno vozilo Hitne pomoći i putnički automobil.

- Sudarila su se vozila Hitne pomoći i putnički automobil u smeru iz Valjeva ka Lajkovcu. Naime, vozilo hitne pomoći bilo je pod rotacijom, išli su na intervenciju, obilazio je vozila. - objašnjava osoba upoznata sa slučajem.

- Od siline udarca vozilo hitne pomoći je sletelo u kanal. Prilikom saobraćajne nesreće sve tri sobe u vozilu hitne pomoći, vozač tehničar i lekara su teško povređeni, a sumnja se da je još jedna osoba iz automobila teško povređena. Inače i u automobilu su bile tri sobe - rekao je sagovornik.

Policija je obavila uviđaj kojim će biti utvrđeno kako se nesreća dogodila, za to vreme se saobraćaj odvijao naizmenično.