Četiri osobe teško su povređene u sudaru koji se dogodio u Valjevu kada su se sudarili vozilo Hitne pomoći pod rotacijom i automobil.

Podsetimo, do saobraćajne nesreće došlo je jutros u naselju Lukovac u Valjevu u kojoj su učestvovali jedno vozilo Hitne pomoći i putnički automobil.

- Sudarila su se vozila Hitne pomoći i putnički automobil u smeru iz Valjeva ka Lajkovcu. Naime, vozilo hitne pomoći bilo je pod rotacijom, išli su na intervenciju, obilazio je vozila.  - objašnjava osoba upoznata sa slučajem.

Sudar automobila i Hitne pomoći kod Valjeva Foto: screenshot IG/valjevo_live

- Od siline udarca vozilo hitne pomoći je sletelo u kanal. Prilikom saobraćajne nesreće sve tri sobe u vozilu hitne pomoći, vozač tehničar i lekara su teško povređeni, a sumnja se da je još jedna osoba iz automobila teško povređena. Inače i u automobilu su bile tri sobe - rekao je sagovornik.

Policija je obavila uviđaj kojim će biti utvrđeno kako se nesreća dogodila, za to vreme se saobraćaj odvijao naizmenično.

Kurir.rs/Informer

