POZNATO KO JE ŽENA ČIJE JE TELO IZVUČENO IZ VODE: Tragedija na kragujevačkom jezeru Bubanj
Kako je za Kurir rečeno u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu, u pitanju je žena iz ovog grada, rođena 1940. godine.
Njeno telo otkriveno je kako pluta po površini jezera Bubanj na obodu centra Kragujevca juče rano posle podne, a kako je za Kurir rečeno u Policijskoj upravi, dojava policiji je stigla oko 15:30 časova.
Nakon što je telo izvučeno iz vode, obavljen je uviđaj, a dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu izdao je naredbu za obdukciju.
Jezero Bubanj u Kragujevcu Foto: Kurir/D.Đ
Tokom istrage biće utvrđene sve okolnosti i detalji ovog događaja.
