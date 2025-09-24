Dejan Đusić

Utvrđen je identitet žene čije je telo pronađeno juče na kragujevačkom jezeru Bubanj. Kako je za Kurir rečeno u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu, u pitanju je žena iz ovog grada, rođena 1940. godine. Njeno telo otkriveno je kako pluta po površini jezera Bubanj na obodu centra Kragujevca juče rano posle podne, a kako je za Kurir rečeno u Policijskoj upravi, dojava policiji je stigla oko 15:30 časova. Nakon što je telo izvučeno iz vode, obavljen je uviđaj, a dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu izdao je naredbu za obdukciju. Tokom istrage biće utvrđene sve okolnosti i detalji ovog događaja.